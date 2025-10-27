　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市男溺斃水塔留2子　開銷全靠老母開雞排店送三餐

警消將K男遺體運出，不過因嚴重腫脹，指紋壓了三次均無法壓出，最終將K男的手皮剝下壓出，從而比對出K男身分。（圖／翻攝畫面）

▲警消將K男遺體運出，不過因嚴重腫脹，指紋壓了三次均無法壓出，最終將K男的手皮剝下壓出，從而比對出K男身分。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

北市文山區一處社區大樓內，上（9）月11日因有住戶察覺用水出現異味，請人上去水塔察看，竟發現水塔內漂浮著一具男屍，讓住戶當場嚇壞。警方獲報後，研判男子陳屍在水塔至少3至5日，歷經多日比對，鑑識小組將男屍手皮完整取下拓印後，最終確認男子身分為轄區內有多項竊盜、毒品前科的40歲K姓拆除工人。據了解，K姓工人與前妻育有2子，卻將幼子托給母親照顧，就連自己在外租屋與平常生活開銷費用，也全都仰賴年邁母親的支持。

據了解，K男的母親在文山區經營一間雞排店維生，儘管已到退休年紀，卻仍未退休，主因全是兒子和孫子的生計幾乎全靠她一人支撐。K姓男子年屆40歲，未與母親同住，在外租住一間小套房，每月房租約7000元，但其房租費用卻全由母親來支付，而其一日三餐更是全靠母親送上門。

知情人士指出，K男與前妻育有2子，2子的撫養權都在K男身上，但K男本身也沒有穩定工作，幾乎全靠母親支援，2幼子的照顧重擔幾乎全壓在K男母親身上，K男平時對於孩子的生活教育狀況更是不聞不問，一家的生計全仰賴母親所經營的一家小小雞排店。

然而K男9月初時，疑似在喝酒過程中不慎將手機損壞遺失，想買台新手機應急又沒錢，只好向母親討要，惟母親當時並未及時拿得出錢來買手機，讓K男萌生念頭，「自己來」，疑似因此鎖定社區大樓內的頂樓「白鐵設施」準備行竊變賣籌錢。

K男7日晚間從租屋處離開後，便沿路在文山區一帶跑步，同時四處張望，他先是進入一棟未上鎖的社區大樓門內，隨後直奔該棟社區大樓頂樓，疑似準備行竊，但卻行竊未果，因此又氣喘吁吁的跑下樓，其身影全被住戶的住家監視器拍下，還有住戶因K男所製造出的聲響，開門探頭查看狀況。

警消進入水塔後，確認K男遺體狀況，設法運出水塔。（圖／翻攝畫面） 

▲警消進入水塔後，確認K男遺體狀況，設法運出水塔。（圖／翻攝畫面） 

K男疑似第一次行竊失敗後，立即轉移目標，前往下一個社區大樓內。K男瞄準本案事發的社區大樓，更在大樓車庫附近守株待兔，直到有住戶車輛進出，開啟鐵捲門後，K男見狀也立即閃身進入社區，隨即就再也未發現K男外出的身影，直到其陳屍水塔內被住戶發現報警。

延伸閱讀
剝皮驗屍1／住戶聞異味驚見水塔浮屍！　180公分拆除工人溺死140公分水位
直擊／韓星李廷鎮為挺温昇豪來台　李進良招待海鮮美食感受夜生活
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天
台南40多歲男頭部中彈！　倒路旁死亡
快訊／爆12萬量漲近9%居成交王！　記憶體股回神亮燈
高中生被濺一身濕怒發10篇文　古文罵到英文詩！真的釣出車主
快訊／涉貪首傳喚　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南中年男頭部中彈　倒臥產業道路旁水溝送醫不治！

快訊／新莊移工宿舍清晨火警！木板隔間助長火勢　濃煙狂竄

快訊／詐領助理費案開庭　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

北市男溺斃水塔留2子　開銷全靠老母開雞排店送三餐

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁飄惡臭「腐爛剩白骨」

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南中年男頭部中彈　倒臥產業道路旁水溝送醫不治！

快訊／新莊移工宿舍清晨火警！木板隔間助長火勢　濃煙狂竄

快訊／詐領助理費案開庭　林岱樺微笑現身：讓檢調暗黑角落曝光

北市男溺斃水塔留2子　開銷全靠老母開雞排店送三餐

富少抱小女友「交纏陳屍」豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁飄惡臭「腐爛剩白骨」

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

人妻揪酒局遭下藥性侵「起床內褲不見」！全身起疹嚇壞衝醫院

路雲今天正式入伍！　曬平頭照：很清爽！我去去就回

快訊／4縣市大雨特報　一路下到明天

御私藏開賣「萬聖節限定飲品」　限時2天買1送1

禁宰令再延長！彰化肉圓一條街罕見冷清　業者：薪資照給

ChatGPT、Gemini、Copilot通通中招　研究：AI新聞錯誤率高達45%

大谷翔平143公尺「場外砲」留名歷史　道奇體育場設第8枚紀念銘牌

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

不只動手施暴！家長心痛曝孩「下體撕裂」　怒控幼兒園淡化處理

美中貿易戰降溫！美不課中國100%關稅　北京延後管制稀土、買黃豆

台南中年男頭部中彈　倒臥產業道路旁水溝送醫不治！

【殭屍搭手扶梯超爆笑】差點摔跤還提星巴克XD

社會熱門新聞

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

竹市某幼兒園爆虐童　2教保員停職

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁「腐爛剩白骨」

即／豬瘟場王姓獸醫無照疑誤診　農業局發文檢方調查

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

詐領助理費案首開庭　林岱樺：禁得起考驗

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

這碗「台味甜品」能抗老！醫：還助減脂

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

名模林又立爆未婚懷孕！

「天生少根筋星座Top 3」公開！

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面