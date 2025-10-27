北市男溺斃水塔留2子　開銷全靠老母開雞排店送三餐

▲警消將K男遺體運出，不過因嚴重腫脹，指紋壓了三次均無法壓出，最終將K男的手皮剝下壓出，從而比對出K男身分。（圖／翻攝畫面）

北市文山區一處社區大樓內，上（9）月11日因有住戶察覺用水出現異味，請人上去水塔察看，竟發現水塔內漂浮著一具男屍，讓住戶當場嚇壞。警方獲報後，研判男子陳屍在水塔至少3至5日，歷經多日比對，鑑識小組將男屍手皮完整取下拓印後，最終確認男子身分為轄區內有多項竊盜、毒品前科的40歲K姓拆除工人。據了解，K姓工人與前妻育有2子，卻將幼子托給母親照顧，就連自己在外租屋與平常生活開銷費用，也全都仰賴年邁母親的支持。

據了解，K男的母親在文山區經營一間雞排店維生，儘管已到退休年紀，卻仍未退休，主因全是兒子和孫子的生計幾乎全靠她一人支撐。K姓男子年屆40歲，未與母親同住，在外租住一間小套房，每月房租約7000元，但其房租費用卻全由母親來支付，而其一日三餐更是全靠母親送上門。

知情人士指出，K男與前妻育有2子，2子的撫養權都在K男身上，但K男本身也沒有穩定工作，幾乎全靠母親支援，2幼子的照顧重擔幾乎全壓在K男母親身上，K男平時對於孩子的生活教育狀況更是不聞不問，一家的生計全仰賴母親所經營的一家小小雞排店。

然而K男9月初時，疑似在喝酒過程中不慎將手機損壞遺失，想買台新手機應急又沒錢，只好向母親討要，惟母親當時並未及時拿得出錢來買手機，讓K男萌生念頭，「自己來」，疑似因此鎖定社區大樓內的頂樓「白鐵設施」準備行竊變賣籌錢。

K男7日晚間從租屋處離開後，便沿路在文山區一帶跑步，同時四處張望，他先是進入一棟未上鎖的社區大樓門內，隨後直奔該棟社區大樓頂樓，疑似準備行竊，但卻行竊未果，因此又氣喘吁吁的跑下樓，其身影全被住戶的住家監視器拍下，還有住戶因K男所製造出的聲響，開門探頭查看狀況。

K男疑似第一次行竊失敗後，立即轉移目標，前往下一個社區大樓內。K男瞄準本案事發的社區大樓，更在大樓車庫附近守株待兔，直到有住戶車輛進出，開啟鐵捲門後，K男見狀也立即閃身進入社區，隨即就再也未發現K男外出的身影，直到其陳屍水塔內被住戶發現報警。

