　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬治薇求解除限制出境陪父赴大陸探親　法官不准：有逃亡之虞

▲前桃園立委候選人馬治薇今天下午在地院開庭，法官訂於8/7下午宣判，圖為去年底在市選會號次抽籤資料照。（資料照／記者沈繼昌攝）

馬治薇求解除限制出境陪父赴大陸探親，法院不准。（資料照／記者沈繼昌攝）

文／中央社

前桃園市立委參選人馬治薇涉收中國大陸資助參選案件，遭限制出境。馬治薇與律師請求解除限制，讓馬女可陪伴75歲的父親前往大陸地區探親。二審日前不准並裁定延長限制8個月。 二審台灣高等法院今天證實馬治薇因涉本案，遭限制出境、出海於10月12日期滿，高院合議庭已於10月7日裁定，10月13日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。

針對是否延長限制出境、出海，馬治薇表示，不應該再限制她出境、出海；馬治薇的辯護律師則說，馬治薇僅經一審判處犯非公務機關非法蒐集處理利用個人資料罪8月，應無延長限制出境、出海的必要，而且馬治薇的父親已75歲（山東人），兄長及母親均因患病無法陪同父親前往大陸地區，請求解除限制出境、出海，讓馬治薇可以陪同父親赴大陸地區探親。

高院合議庭考量，馬治薇於民國112年4月至5月間，頻繁入出境台灣與大陸地區，本案部分，她是在大陸地區結識「冰姐」、「阿浩」等人，並提供「國會聯絡名冊」等資料給對方，又接受對方資助，可見馬治薇有逃離台灣而在大陸地區生活以迴避司法機關追訴、審判及刑罰執行的能力及高度可能性，而且馬治薇在本案檢調偵辦期間的供述，也與證人黃勝暉所述尚非一致。

高院指出，馬治薇就「冰姐」等2人的真實身分避重就輕，審酌趨吉避凶、脫免罪責、不甘受罰的基本人性，有相當理由足認馬治薇有逃匿至境外規避將來審判及刑罰執行的高度可能，有逃亡之虞，也有相當理由足認有勾串共犯或證人之虞。 高院合議庭審酌，馬治薇現階段仍有限制出境、出海必要，限制出境、出海規定，是為防免被告逃亡、勾串共犯、證人等，致妨礙追訴、審判或執行，核屬確保國家司法權對犯罪的追訴處罰所採取必要手段，與被告家庭生活機能的圓滿，難免衝突，不能兩全，因此馬女個人及家庭狀況，與她是否存有限制出境、出海的判斷之間沒有牽連，馬治薇及辯護律師等請求，均不足採。

全案起於，桃園地檢署起訴指出，馬治薇在民國112年4月初，赴大陸地區結識「冰姐」、「阿浩」等2名對台工作單位的人，雙方商議由馬治薇提供台灣政治情報並參與選舉以換取資助；馬治薇收受美元及虛擬貨幣並隱匿金流作為選舉所用。檢方依反滲透法等罪嫌起訴馬女，並求刑3年8月。 一審法院認定馬治薇僅違反個資法判刑8月，國安法及反滲透法部分均無罪；檢方及馬治薇提起上訴，二審高院16日認定，馬治薇提供情報資料換取中國某組織金錢資助，以供自身參選立法委員，惡性非輕，涉犯反滲透法及個資法共2罪，從重以反滲透法論罪，判刑2年8月，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／蘆洲公寓疑遭縱火！　緊急疏散19人
小S喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了
移車囉！風神生成　台北市河濱恐全面關閉
「張鈞甯私下幫求1神物」曾莞婷真拿獎！　她一看超感動
快訊／30多歲女騎士國道墜落　意識不清緊急送醫
絕美卻藏危機！堰塞湖「夢幻Tiffany藍」原因讓人發麻
快訊／古林睿煬狂飆157公里平生涯最速！　霸氣化解危機
韓遊客住西門町旅社　凌晨遭闖入強吻…警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

上千車迷、600車齊聚基隆轉運站！瑞芳警攔查136輛全程零事故

快訊／蘆洲公寓2樓疑遭縱火濃煙竄天　警消緊急疏散19人

馬籍男國慶日來台當車手被逮　婦人百萬積蓄保住仍不信遭詐

快訊／台中女騎士墜國4潭子段　意識不清緊急送醫

馬治薇求解除限制出境陪父赴大陸探親　法官不准：有逃亡之虞

老翁拿房產抵押千萬　台中警+地政助理聯手阻詐！2人是國中同學

獨／高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

韓籍男遊客住西門町某旅社　凌晨遭澳籍旅客闖入強吻…警方回應了

已有強降雨！蘇花路廊和仁至崇德路段　不排除預警性封閉

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

上千車迷、600車齊聚基隆轉運站！瑞芳警攔查136輛全程零事故

快訊／蘆洲公寓2樓疑遭縱火濃煙竄天　警消緊急疏散19人

馬籍男國慶日來台當車手被逮　婦人百萬積蓄保住仍不信遭詐

快訊／台中女騎士墜國4潭子段　意識不清緊急送醫

馬治薇求解除限制出境陪父赴大陸探親　法官不准：有逃亡之虞

老翁拿房產抵押千萬　台中警+地政助理聯手阻詐！2人是國中同學

獨／高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

韓籍男遊客住西門町某旅社　凌晨遭澳籍旅客闖入強吻…警方回應了

已有強降雨！蘇花路廊和仁至崇德路段　不排除預警性封閉

邱毅再轟趙少康：犯錯太嚴重了！　送刀槍給賴清德搞綠色恐怖

金鐘最可愛得獎感言「我怕掉」、「媽媽也有大好人生」4童星融化全場

山友失聯第3天！宜蘭警消第三度入阿玉山　雨勢滂沱搜救難度高

上千車迷、600車齊聚基隆轉運站！瑞芳警攔查136輛全程零事故

古林睿煬4局飆5K無失分、兩度三振重砲柳田　火腿3比0領先

《寶可夢傳說Z-A》不選御三家藏對話彩蛋　NPC會吐槽「厚臉皮」

打造最強音樂現場！《樂團祭》街邊開唱「廟口變舞台」

快訊／蘆洲公寓2樓疑遭縱火濃煙竄天　警消緊急疏散19人

小S「大家一定看得出我有多悲傷」 喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了

女性易罹患阿茲海默症　研究揭X染色體「關鍵基因」

曾莞婷超辣！謝瓊煖變管家　不准她摔倒：不要想搏版面

社會熱門新聞

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

6分鐘連2震！燕子口最新崩塌畫面曝

新竹男裝潢完成驚知樓梯間命案　前屋主判賠金額曝

快訊／女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

去柬埔寨換穿一雙「鞋」　他被判關8年

用最後的力氣與女友旅遊　癌末男無遺憾

買BLACKPINK被騙票　30女移工到場進不去氣炸

極惡酒駕累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

快訊／台南「蘭花培育廠」凌晨燒毀　花材成餘燼

韓籍男遊客住西門町某旅社　遭澳籍旅客闖入強吻

嘉義「嬰屍裝飼料袋」相驗結果曝　活產或死胎將複驗釐清

即／燕子口堰塞湖快滿了！　籲4地區盡速撤離

回收車開門擊落機車姊妹　護理師妹慘截肢　

民宅牆角驚見嬰屍　生母火速落網

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面