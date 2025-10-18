加油站離奇車禍！休旅排隊等洗車暴衝連撞　員工慘被撞壓車底

▲▼劉姓男駕駛在排隊等候洗車時，疑因誤踩油門，不僅追撞前方車輛，更衝進洗車道，將一名員工當場撞倒並壓在車底，警消緊急到場協助脫困，傷者意識清楚但腿部受傷送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄仁武區澄觀路一段一處加油站今（18日）下午驚傳一起非道路車禍！一名劉姓男駕駛在排隊等候洗車時，疑因誤踩油門，不僅追撞前方等候的車輛，更衝進洗車道，將一名員工當場撞倒並壓在車底，警消緊急到場協助脫困，傷者意識清楚但腿部受傷送醫。

事發於今日下午2時許，劉姓男駕駛（約57歲）開著黑色休旅車進入加油站，在洗車區排隊等候。據警方初步了解，劉男在車輛往前移動、欲煞車停等時，不慎誤踩油門，導致車輛瞬間失控暴衝。

警方表示，劉男的車輛先追撞前方等候第一洗車道的藍色自小客車（陳男，約50歲駕駛）。隨後再從第一及第二洗車道中間穿越，擦撞正在第二洗車道工作的楊姓員工（約38歲），導致楊男當場被壓在車底。

消防人員獲報後立即趕抵現場，使用器具協助將被壓在車底的楊姓員工救出脫困。經救護人員檢查，楊姓員工意識清楚，但腿部受傷，隨後被緊急送往醫院救治。

仁武分局警方已於現場實施管制，並聯繫加油站現場負責人到場，詳細釐清劉姓駕駛誤踩油門的確切原因及事故發生經過，並通知傷者家屬到場。警方呼籲民眾，在加油站、停車場等非道路場所駕駛時，仍應全神貫注，避免因疏忽造成意外。