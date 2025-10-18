　
阿富汗：巴基斯坦破壞停火　再次空襲10死

▲▼阿富汗：巴基斯坦破壞停火　再次發動空襲釀10死。（圖／路透社）

▲阿富汗：巴基斯坦發動空襲釀10死。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

阿富汗官員向法新社透露，巴基斯坦於今日晚間對阿富汗巴克迪卡省（Paktika）進行空中打擊，造成至少10人死亡，另有多人受傷，這次襲擊也讓原本僅維持兩天的邊界停火宣告終結。雙方再陷緊張局勢，衝突恐再升級。

根據法新社報導，這段短暫的停火原本是為了中止先前持續近一週的邊境血腥衝突，期間已有數十名軍人和平民喪生。然而，巴基斯坦空襲使停火破裂。一名不願具名的塔利班（Taliban）高層官員透露，巴基斯坦轟炸了阿富汗境內三處目標，並強調阿富汗將採取行動反擊。

巴克迪卡省的一名醫院官員表示，空襲已導致10名平民死亡，其中包括兩名兒童，另有12人受傷。停火於本月15日下午正式生效，巴基斯坦方面曾聲明停火期限為48小時，但阿富汗方面則表示停火應持續有效，直至巴基斯坦破壞協議。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）指責阿富汗成為印度的代理人，暗指其密謀對巴基斯坦不利。阿瑟夫在社交平台X上發文稱，未來外交行動將不再包括和平呼籲或派遣代表團至喀布爾。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則表示，阿富汗部隊已接到命令，僅在巴基斯坦先攻擊的情況下才還擊，並重申捍衛國土的決心。

