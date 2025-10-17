　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸中學校服撞衫Ralph Lauren　網怒：怎能相提並論？

▲▼長沙市雅禮中學校服撞衫Ralph Lauren。（圖／翻攝三湘都市報）

▲長沙雅禮中學校服撞衫Ralph Lauren。（圖／翻攝三湘都市報）

記者陳冠宇／綜合報導

「不是拉夫勞倫（Ralph Lauren，台灣稱雷夫羅倫）買不起，而是雅禮校服更有性價比！」近日，有IP顯示為美國的網友發出在知名品牌Ralph Lauren門市拍到的照片。照片中，一款長袖POLO衫與長沙市雅禮中學秋季校服在配色和設計上極其相似，引發大陸網友熱議。

《三湘都市報》報導，從這名網友發出的對比照片可以看出，兩款服裝均以藍色為主色調，搭配白色與紅色橫條，整體布局幾乎一致，僅紅白條紋的上下排列以及衣領設計有所區別。

相關對比圖在社群媒體上迅速傳播，雅禮中學校友紛紛留言調侃：「原來我們校服不是百事可樂，是拉夫勞倫」、「雅禮審美太超前」、「設計師應該住東塘」、「這是拉夫勞倫向雅禮120周年校慶致敬的校友服嗎」。

據報導，雅禮中學校服主色調為經典的「雅禮藍」，沉穩的藍色象徵寬廣深邃的胸懷和海納百川的氣度。紅白條紋則是點睛之筆，紅色代表熱情、活力與拼搏精神，白色象徵純潔、公正與誠信，與校訓「公勤誠樸」相呼應。

▲▼長沙市雅禮中學校服撞衫Ralph Lauren。（圖／翻攝三湘都市報）

▲網友發出的Ralph Lauren衣服。（圖／翻攝三湘都市報）

網路上，雅禮中學校服售價大多在百元（人民幣，下同）以內，相比之下，Ralph Lauren POLO衫的官方售價則高達上千元，兩者形成鮮明對比。網友笑稱：「16歲，全款拿下人生第一件『拉夫勞倫』，原來是雅禮校服！」

不過也有大陸網友認為，「拉夫勞倫怎麼和雅禮校服相提並論？」，原因是雅禮中學是當地名校，有人說「在家長眼裡，跟雅禮中學的校服相比，什麼大牌品牌的，啥也不是」、「雅禮校服算是長沙愛馬仕」、「大牌哪有雅禮校服的榮譽感」、「2千能買到拉爾夫勞倫，20萬都買不到穿雅禮中學校服的資格」。

▼有大陸網友提到，2023年，LV售價69000人民幣的衣服，和南寧售價約100人民幣的校服也很像。（圖／翻攝微博）

▲▼有大陸網友曬出照片，2023年，LV售價69000人民幣的和南寧售價約100人民幣的校服。（圖／翻攝微博）

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

