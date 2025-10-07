藝群醫美集團進駐101香堤大道　「時尚小屋」跨界亮相

▲藝群醫美集團進駐台北時裝週香堤大道「時尚小屋」，董事長王正坤醫師親率團隊現場與民眾互動，講解醫美原理與正確保養觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台北時裝週10月盛大開展，台北101商圈香堤大道化身為潮流伸展街，吸引國內外時尚品牌與設計師進駐，展出期間人潮絡繹不絕，今年活動最大亮點之一，是藝群醫學美容集團受邀於香堤大道設置「時尚小屋（Fashion House）」，以醫美結合時尚的創新形式展出，展期自10月3日至12日止。

藝群醫美集團此次以「Journey of Glow」為主題，象徵從醫學美容邁向自然光感之旅。展區位於香堤大道中央綠蔭間，整體設計融入醫學美學與時尚視覺語彙，外牆主視覺採用國際醫美品牌Sculptra（舒顏萃）形象，呈現出健康光澤與優雅線條的平衡感。

藝群醫美集團董事長王正坤醫師親自率團隊進駐現場，結合專業醫師與顧問團隊，為參觀民眾進行現場講解與互動。王正坤指出，醫學美容不僅關乎外貌改善，更重視皮膚健康與預防性保養的觀念。本次展出特別規劃多項教育導覽，包括肉毒桿菌素、玻尿酸、膠原蛋白增生劑Sculptra、皮秒雷射、音波拉皮及埋線拉皮等，從技術原理、副作用到安全性完整說明，協助民眾正確認識醫美療程。

此外，現場也展示「Dr.藝群」保養品系列，介紹產品成分、功效及日常護膚搭配方式。許多時裝週參觀者駐足詢問、拍照打卡，現場氣氛熱絡。王正坤醫師也親自與民眾交流，分享醫美品牌如何以學術為本、結合企業管理理念，打造「安全、自然、美感兼具」的醫療品牌形象。

王正坤醫師為皮膚科專科醫師及企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長，亦於長榮大學、成功大學EMBA授課多年，專精於連鎖品牌經營與美容醫學教育。他表示：「醫美與時尚本質上都在追求『平衡的美』，我們希望透過這次台北時裝週，讓大眾看見醫美的科學底蘊與時尚延伸，讓自然光感成為新的生活態度。」

藝群醫美強調，未來將持續推動醫美產業與文化藝術的跨界合作，透過展覽與教育活動，深化大眾對「健康之美」的理解與實踐，展現台灣醫美品牌在國際舞臺上的創新能量。