　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放E級肉體

▲▼北川遙。（圖／翻攝PLAY NO.1）

▲北川遙。（圖／翻攝PLAY NO.1，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

前世界超級名模北川遙（Haruka Kitagawa）以其172公分的高挑身材與傲人的E罩杯曲線曾風靡國際時尚界。然而，事業巔峰之際，她選擇為愛情隱退，與心儀的伴侶步入婚姻。但婚後生活並不如想象中美滿，夫妻間的親密互動逐漸減少，最終演變成一段「無性婚姻」。北川遙在壓抑與情慾的煎熬中，選擇轉戰成人產業，重新開始。

根據AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》上的揭露，北川遙自高中起便憑藉優越的外型崭露頭角，從選美比賽到讀者模特，再一路躍升為國際T台的頂尖超模。然而，婚後生活卻讓她深陷激情冷卻的困境，夫妻間的關係逐漸變得疏離。她希望能透過愛情支撐這段婚姻，但「無性伴侶」的現實最終讓她難以承受，迫使她思考新的突破口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼北川遙。（圖／翻攝PLAY NO.1）

一劍浣春秋指出，正值30歲的北川遙，身體與情感都處於慾望旺盛的階段。面對夜夜難以平息的情慾，她意識到壓抑只會讓自己愈發痛苦。這位擁有美胸與飽滿臀線的前超模，決定在成人界釋放這份被長期冷落的激情。她的轉型並非出於衝動，而是一次勇敢的自我探索。

最後，一劍浣春秋對北川遙的成人界新征程給予高度肯定。他認為她的成熟韻味與超模氣場是她的魅力所在，儘管少了一些可愛的特質，但她圓潤的美臀與微豐腴的身材成為極具吸引力的賣點。消息透露，她的首部作品將由專拍熟女人妻題材的「Madonna」片商推出，令人期待她在新領域中的表現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股衝破2萬7！　台積電漲翻
可能還有新颱風　預估路徑曝
快訊／直播嗆「斬首賴清德」！　館長被列他字案調查
踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣
快訊／黃子佼又出事！開車擦撞婦人後離開　未等警到場涉肇逃
國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因
詹皇要退休了？　預告今深夜宣布「重磅決定」
特斯拉新車預告10月發表！　台灣導入機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能還有新颱風　預估路徑曝

楓葉姐姐無極限！　「台語神曲」超搖擺：阿嬤的少女時代

夫突過世「她獨養3子」　婆婆：錢不能留給妳這個外人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因

「劉文聰」花蓮救災！　不送番仔火改發綠豆湯致敬鏟子超人

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放E級肉體

「中文怪物」水母哥自爆憂鬱症：險跳海　感謝酷拯救他

南珉貞、李晧禎被「渣男」劈腿！　抓猴現場曝光

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

可能還有新颱風　預估路徑曝

楓葉姐姐無極限！　「台語神曲」超搖擺：阿嬤的少女時代

夫突過世「她獨養3子」　婆婆：錢不能留給妳這個外人

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃曝原因

「劉文聰」花蓮救災！　不送番仔火改發綠豆湯致敬鏟子超人

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放E級肉體

「中文怪物」水母哥自爆憂鬱症：險跳海　感謝酷拯救他

南珉貞、李晧禎被「渣男」劈腿！　抓猴現場曝光

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

快訊／台積電刷天價！漲30元至1430　台股漲364點衝27125新高

福斯「第2代小Tiguan休旅歐洲開賣」台灣明年見！折合新台幣121萬

雙人跳傘教練墜亡！　學員「卡15m樹頂」苦撐數小時

ChatGPT開始會「用App」了！Canva、Spotify都能在對話中直接用

可能還有新颱風　預估路徑曝

緊急取消2海外場！鹿晗疑身體不適　「承諾退票和補償」粉絲不捨

高市早苗效應日圓急貶、日股飆　謝金河拆解關鍵因素

快訊／直播嗆「斬首賴清德」！館長慘了　新北檢收案指揮列他字案

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

楓葉姐姐無極限！　「台語神曲」超搖擺：阿嬤的少女時代

【泰格與雪兒】學長好貼心

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

零日攻擊最終回　劇情讓他驚：軍事奇蹟

雞蛋「2行編碼」有秘密！　尾數是C千萬別買

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

館長嗆斬首賴清德　律師曝已涉犯2罪

中秋過後三生肖運勢爆棚！

中壢萬人封街烤肉來了　人潮盛況超震撼

花蓮受災屋主緊盯怪手　泥堆中挖「女兒的愛」

「哈隆」周三將大幅度北轉　連3日降雨機率增

踏出桃機就震驚！　外國妹：做牛做馬也要永遠留在台灣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

陳詩媛懷孕當天錄吳姍儒節目

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面