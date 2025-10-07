前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放E級肉體

▲北川遙。（圖／翻攝PLAY NO.1，下同）

記者葉國吏／綜合報導

前世界超級名模北川遙（Haruka Kitagawa）以其172公分的高挑身材與傲人的E罩杯曲線曾風靡國際時尚界。然而，事業巔峰之際，她選擇為愛情隱退，與心儀的伴侶步入婚姻。但婚後生活並不如想象中美滿，夫妻間的親密互動逐漸減少，最終演變成一段「無性婚姻」。北川遙在壓抑與情慾的煎熬中，選擇轉戰成人產業，重新開始。

根據AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》上的揭露，北川遙自高中起便憑藉優越的外型崭露頭角，從選美比賽到讀者模特，再一路躍升為國際T台的頂尖超模。然而，婚後生活卻讓她深陷激情冷卻的困境，夫妻間的關係逐漸變得疏離。她希望能透過愛情支撐這段婚姻，但「無性伴侶」的現實最終讓她難以承受，迫使她思考新的突破口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一劍浣春秋指出，正值30歲的北川遙，身體與情感都處於慾望旺盛的階段。面對夜夜難以平息的情慾，她意識到壓抑只會讓自己愈發痛苦。這位擁有美胸與飽滿臀線的前超模，決定在成人界釋放這份被長期冷落的激情。她的轉型並非出於衝動，而是一次勇敢的自我探索。

最後，一劍浣春秋對北川遙的成人界新征程給予高度肯定。他認為她的成熟韻味與超模氣場是她的魅力所在，儘管少了一些可愛的特質，但她圓潤的美臀與微豐腴的身材成為極具吸引力的賣點。消息透露，她的首部作品將由專拍熟女人妻題材的「Madonna」片商推出，令人期待她在新領域中的表現。