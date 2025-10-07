《零日攻擊》最終回1劇情太震撼　方恩格直呼：世界軍事奇蹟

▲前共和黨海外部亞太地區主席、國際政治觀察家方恩格律師。（圖／記者屠惠剛攝）



記者趙蔡州／綜合報導

台劇《零日攻擊》以中國對台灣侵略為題材，從去年預告片發布起至今年開播後一直話題不斷，近日最終回一出更引發網友熱烈討論。對此，國際政治觀察家方恩格律師（Ross Feingold）近期不但逐集點評《零日攻擊》，他看完最終回後忍不住感嘆，國軍只用輕武器就能守住大膽島「這真是世界軍事奇蹟」，直呼批准資金補助的官員除了要向納稅人交代外，還要對國軍表達歉意。

方恩格6日在臉書表示，他看完《零日攻擊》第十集後，想起了世界詩壇巨擘艾略特在鉅著《空心人》詩篇的一句話「世界總不是轟然而止，而是啜泣落幕」，他認為《零日攻擊》第十集不是以史詩般壯烈收場，而是以聲聲啜泣悄然而終，所有期待《零日攻擊》將會以解放軍大舉進犯，由國軍嚴密固守台灣本島的觀眾，將會對劇情佈局極度失望。

方恩格也指出劇情的缺失，像是第十集講述國防部，甚至包含許多高層官員都已被中共吸收，假設國防部次長都向中國暗中傳遞訊息，為何國安局要花費如此久的時間才能夠展開逮捕行動，「特別是之前第一集到第九集已不斷強調兩岸愈來愈瀕臨開戰，為什麼國安局要花費如此久的時間，才能逮捕傳送消息給中共的次長，且劇情描述國防部次長與中共暗中通聯，會不會傷害國軍士氣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

方恩格接著說，第十集還描述國軍只須使用輕武器，就能夠順利防禦大膽島「這真是世界軍事奇蹟啊」，另外，劇中那位準總統的演講中，特別強調為何值得保衛台灣，理由包含「接納世界新移民」以及「性別認同」，這個說法或許很符合台灣價值，但絕不會是能讓川普總統下令美軍干預並解救台灣的理由，「或許編劇先生應該對此有所考量？」

方恩格最後總結，「經過觀看這十集，我要再度重申，批准以資金補助拍攝《零日攻擊》的政府官員，確實欠納稅人個交待，現在還要再加上對國軍表達歉意」。