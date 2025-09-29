房屋被拆掉　花蓮阿公淚「什麼都沒了！」阿嬤暖心1句惹哭139萬人

▲看著房子被拆掉，阿公難過落淚。（圖／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪因暴雨形成的堰塞湖日前發生溢流，洪水瞬間衝進光復鄉市區，造成嚴重災情，不僅多人死傷，還有大批民宅毀損。許多居民失去家園，有些甚至被迫拆屋。現場一名阿公眼睜睜看著自己一輩子打拚的房子被拆除，忍不住淚崩哽咽說「東西都沒有了，什麼都沒有了。」令人鼻酸。

有網友在Threads發文，只見阿公滿臉淚水，手摀著嘴巴，捨不得多年心血一夕成空。一旁的阿嬤笑著安慰「你還在啊！」還偷偷說，可能是阿公偷藏的私房錢都沒了，所以很難過。現場其他人也心疼呼喊「阿公不要哭！阿公加油！」

溫暖又心酸的影片曝光，超過139萬網友觀看，留言直呼「又心疼又感動」、「看得出來阿公很不捨，畢竟這是他一輩子的成果，希望他能慢慢放下，人平安才最重要」、「我也看哭了，還好阿嬤比較堅強，還能笑著安慰他」、「隔著手機螢幕就能夠感受到阿公真的很難過，我也淚流滿面」、「以前我家失過火，可以理解阿公的心情，會慢慢變好的，很快就能重回穩定的生活，阿公別難過」。

另有民眾透露自己也參與救災拆屋，理解阿公崩潰的心情，「我們今天也拆了一間，可以理解為什麼阿公哭，確實是什麼都沒有了，但你們真的好暖！最棒的台灣人！」、「我能理解他的眼淚，他大半輩子努力都是為了這個家，好不容易退休可以享清福，卻都被惡水給淹滅了」。

．本文經「網友＠linchze」授權報導。