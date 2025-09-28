　
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影

瘋電影／「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲　壯烈

文／周子宸

▲▼「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲。（圖／棉花田）

瘋言瘋語

電影一開始，劍士們和柱就已經進入無限城了。無限城下面可以看到很多鬼，而鬼的始祖「無慘」就躲在最深的地方。風柱還在想念已經過世的主公。

我看完這部電影的心情是很開心的，而且超出我的期待，因為猗窩座終於死了，打鬥的過程真的很精彩。可是最難過的是童磨把蝴蝶忍吃掉，不過蝴蝶忍是故意的，因為她早就把紫藤花的毒素打進自己身體裡，就是要讓童磨中毒。

最讓我放心的是富岡義勇和炭治郎都沒有死。整個無限城的劇情看完之後，我馬上就開始去看漫畫最後一篇了。不過我還是有一個疑問：為什麼無慘不乾脆一個一個把柱拉進無限城呢？

△要看這部電影，一定要先在 Netflix 看〈柱的訓練篇〉，不然你可能會不知道什麼是無限城，也不知道為什麼大家會掉進去。





片　　名：劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲
英文名稱：Demon Slayer Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
上映日期：2025/08/08
類　　型：劇情
片　　長：155分鐘
國　　家：日本
語　　言：日語
導　　演：外崎春雄
發行公司：棉花田

劇情大綱

鬼殺隊在主公犧牲後，被鬼舞辻無慘傳送到充滿危險的上弦鬼的「無限城」，並在此展開了與猗窩座、童磨、獪岳等鬼的殊死決鬥，同時也揭示了鬼殺隊犧牲的戰術與各柱的絕境奮戰，最終炭治郎、義勇等人領悟到「通透的世界」並成功擊敗猗窩座，為最終決戰鋪路。

▲▼「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲。（圖／棉花田）

▲猗窩座成為鬼前命運乖舛，過去為了治療父親，四處偷竊，街坊鄰居議論，後未婚妻和岳父也被人所害。

▲▼「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲。（圖／棉花田）

▲蝴蝶忍犧牲自己讓童磨中毒。

▲▼「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲。（圖／棉花田）

▲富岡義勇激戰猗窩座，猗窩座慘敗。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
瘋電影／「鬼滅之刃」無限城篇第一章猗窩座再襲　壯烈

