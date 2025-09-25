新竹橫山鄉發錢！因應美國對等關稅及匯率衝擊　每人可領5000元





▲新竹縣橫山鄉發錢，每人領5000元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉人豪／新竹報導

新竹縣橫山鄉為了因應美國對等關稅和匯率衝擊，決定全鄉每人普發5000元的生活補助金。橫山鄉秘書室指出，鄉親都是中小企業勞動者，美國對台灣實施對等關稅20%，導致企業都沒有國外訂單，從原來的周休2天變休3天或4天，因目前鄉庫還有近4億7000萬元，鄉民大約有1萬1800人到1萬1900人，經代表會同意追加編列預算約6000萬，經討論不影響鄉庫，所以才決定發放，新生兒也可以領。

橫山鄉在2021年時，也曾因COVID-19疫情，分別對全鄉每人發1000元、2000元防疫紓困。新竹縣橫山鄉此次生活補助金發放時間為11月25～27日（三天），發放對象為114年8月4日（含當日）前已設籍本鄉，且於發放當日仍未遷出本鄉之鄉民（以戶籍登記資料為依據）。發放金額以現金方式發放，每人新台幣5000元整。

▲新竹縣橫山鄉發5000元。（圖／翻攝自新竹縣橫山鄉，下同）

領取方式以人或戶為領取單位，領取人需檢附身分證正本＋印章＋戶口名簿或三個月內戶籍謄本供查驗；若為個人領取，請攜帶本人身分證正本＋印章。

代領（委託）領取方式有三種：

1、同戶內一人代領

領取時應檢附全戶戶口名簿或三個月內全戶戶籍謄本。

2、不同戶間的全戶委託代領

代領人必須出示委託戶之戶長的身分證正本＋委託書＋印章＋委託戶的全戶戶口名簿正本或三個月內全戶戶籍謄本。

3、個人委託代領

代領人要出具具委託人的委託書＋身分證正本＋印章。

以上三種領取方式，受託代領者都須出示自身的身分證正本＋印章。不符合要點資格者或以詐術及其他不正行為領取者，本所應不予發放或停止發放，已領取者追回，並移送司法機關偵辦。本生活補助金發放日超過，請於民國114年12月20日（17時前）於上班時間以上述領取方式攜帶證件至本所（民政課）領取。逾期未領取者，視同放棄不予補發。