愛不到狂砍176刀！死囚王鴻偉關25年未槍斃　21度求再審被駁回

▲新北淡水富家子王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後迄今未槍決。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

2000年震驚全台的「王鴻偉弒情人案」，至今已逾20年。當年出身富裕家庭的王鴻偉，因追求20歲女子張雅玲不成，竟以車輛衝撞後持刀猛砍176刀，殘忍殺害對方並棄屍淡水，2009年遭判處死刑定讞，但至今未執行。王鴻偉自2011年起屢次聲請再審，近日第21度提出聲請，高院認為是重複聲請，裁定駁回。

王鴻偉透過律師聲請再審，主張原確定判決量刑時僅著重於行為殘忍，卻未依刑法第57條第4、5、6款，審酌其性格、家庭背景、生活經歷與成長環境等個人情狀，也忽略其犯後心理狀態。他指出，自己多年來在獄中抄經、撰寫道歉信，並由宗教師作證其懺悔，更與被害人家屬達成和解，但法院卻因早期一句「不要和解，以免又賠錢又賠兒子」而全盤否定悔意，並不合理。

此外，他聲稱案發時因被害人提出絕交而受到重大刺激，導致失去理智，精神狀態應屬刑法第57條可減刑因素，甚至可能符合憲法法庭113年憲判字第8號所指不得判死的情況。再加上自2000年遭羈押以來已逾25年，長期參與教化輔導，展現教化可能性，應屬新事實或新證據。他並引用憲法法庭113年憲判字第8號與112年憲判字第2號判決，認為法院應迴避死刑量刑，或至少給予減免刑責。

不過，高院合議庭審酌後認為，王鴻偉的再審理由多數早已在歷次聲請中提出，包括110年度聲再字第4號、111年度聲再字第472號、112年度聲再字第369號、113年度聲再字第275號與499號等裁定，均已駁回在案，屬於「同一原因」聲請，依法不得重複提起。

法院指出，王鴻偉所謂的「悔悟」與「教化可能性」多屬量刑參考，並不算是刑事訴訟法第420條所指的「新事實或新證據」，不足以動搖原死刑判決。至於精神狀態部分，早在二審與更審階段，台大醫院及台北榮總均鑑定認定王鴻偉犯案時意識清楚，無精神障礙或心智缺陷，僅因盛怒而行兇，不符合不得判死的情況。

合議庭最後裁定，本件再審聲請程序不合法且無補正可能，應予駁回。至於王鴻偉同時聲請「停止執行死刑」，法院認為既然再審已被駁回，該部分也失去依附基礎，形同「一併失所附麗」，自然隨之失效，因此一併駁回。全案仍可抗告，如不服本裁定，王鴻偉應於收受送達後10日內向高院提出抗告狀。