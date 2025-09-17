　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

愛不到狂砍176刀！死囚王鴻偉關25年未槍斃　21度求再審被駁回

▲▼淡水小開王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後遲未槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北淡水富家子王鴻偉追愛不成，176刀殺害張雅玲判死後迄今未槍決。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

2000年震驚全台的「王鴻偉弒情人案」，至今已逾20年。當年出身富裕家庭的王鴻偉，因追求20歲女子張雅玲不成，竟以車輛衝撞後持刀猛砍176刀，殘忍殺害對方並棄屍淡水，2009年遭判處死刑定讞，但至今未執行。王鴻偉自2011年起屢次聲請再審，近日第21度提出聲請，高院認為是重複聲請，裁定駁回。

王鴻偉透過律師聲請再審，主張原確定判決量刑時僅著重於行為殘忍，卻未依刑法第57條第4、5、6款，審酌其性格、家庭背景、生活經歷與成長環境等個人情狀，也忽略其犯後心理狀態。他指出，自己多年來在獄中抄經、撰寫道歉信，並由宗教師作證其懺悔，更與被害人家屬達成和解，但法院卻因早期一句「不要和解，以免又賠錢又賠兒子」而全盤否定悔意，並不合理。

此外，他聲稱案發時因被害人提出絕交而受到重大刺激，導致失去理智，精神狀態應屬刑法第57條可減刑因素，甚至可能符合憲法法庭113年憲判字第8號所指不得判死的情況。再加上自2000年遭羈押以來已逾25年，長期參與教化輔導，展現教化可能性，應屬新事實或新證據。他並引用憲法法庭113年憲判字第8號與112年憲判字第2號判決，認為法院應迴避死刑量刑，或至少給予減免刑責。

不過，高院合議庭審酌後認為，王鴻偉的再審理由多數早已在歷次聲請中提出，包括110年度聲再字第4號、111年度聲再字第472號、112年度聲再字第369號、113年度聲再字第275號與499號等裁定，均已駁回在案，屬於「同一原因」聲請，依法不得重複提起。

法院指出，王鴻偉所謂的「悔悟」與「教化可能性」多屬量刑參考，並不算是刑事訴訟法第420條所指的「新事實或新證據」，不足以動搖原死刑判決。至於精神狀態部分，早在二審與更審階段，台大醫院及台北榮總均鑑定認定王鴻偉犯案時意識清楚，無精神障礙或心智缺陷，僅因盛怒而行兇，不符合不得判死的情況。

合議庭最後裁定，本件再審聲請程序不合法且無補正可能，應予駁回。至於王鴻偉同時聲請「停止執行死刑」，法院認為既然再審已被駁回，該部分也失去依附基礎，形同「一併失所附麗」，自然隨之失效，因此一併駁回。全案仍可抗告，如不服本裁定，王鴻偉應於收受送達後10日內向高院提出抗告狀。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／誤發2則停班停課通知！　市府緊急更正
7-11國際咖啡日「買2送2」
賴清德僅40%當選　藍委要推「總統二輪決選制」
江國賓口腔長肉瘤…「嚼檳榔後遺症」悄動刀
20歲女遭狂砍176刀亡！死囚王鴻偉關25年未槍斃　求再審被
17歲少年殺女大生　最短3年可出獄！律師揭重判關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車內侵犯女友人！惡男強脫內褲硬上　辯「失去理智」被起訴

假戀情真詐財！中年女「愛上小林」　急匯「50萬嫁妝」險被騙

喝醉趴副駕擋到後視鏡　他不爽被勸坐後座「兩句話挨罰2千元」

愛不到狂砍176刀！死囚王鴻偉關25年未槍斃　21度求再審被駁回

獨／刺腦奪命拒國民法官！審判長舉「沒檳榔攤飲酒經驗」讓他改口

17歲少年跳八家將畫面曝！19字PO文吐高深道理　31刀狠殺前女友

17歲男情殺女大生　最短3年可出獄！林智群揭重判關鍵

快訊／嘉義蘭潭驚見「一具男浮屍」四肢發黑！　身分確認了

手插咽喉害前女友暈厥咳血！國訓中心教練辯「為保護她才傷害」

快訊／水源快速道路「小貨車自撞」！車體破大洞　駕駛送醫救治

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

車內侵犯女友人！惡男強脫內褲硬上　辯「失去理智」被起訴

假戀情真詐財！中年女「愛上小林」　急匯「50萬嫁妝」險被騙

喝醉趴副駕擋到後視鏡　他不爽被勸坐後座「兩句話挨罰2千元」

愛不到狂砍176刀！死囚王鴻偉關25年未槍斃　21度求再審被駁回

獨／刺腦奪命拒國民法官！審判長舉「沒檳榔攤飲酒經驗」讓他改口

17歲少年跳八家將畫面曝！19字PO文吐高深道理　31刀狠殺前女友

17歲男情殺女大生　最短3年可出獄！林智群揭重判關鍵

快訊／嘉義蘭潭驚見「一具男浮屍」四肢發黑！　身分確認了

手插咽喉害前女友暈厥咳血！國訓中心教練辯「為保護她才傷害」

快訊／水源快速道路「小貨車自撞」！車體破大洞　駕駛送醫救治

大谷翔平驚爆季後賽三刀流計畫：做好準備應對

35歲朴信惠當媽還美得像仙女　內在保養多喝水、維他命補充超重要

徐國勇否認台灣光復節　馬辦嗆媚日：應退回中華民國發的薪水

車內侵犯女友人！惡男強脫內褲硬上　辯「失去理智」被起訴

假戀情真詐財！中年女「愛上小林」　急匯「50萬嫁妝」險被騙

2027台海爆發危機？　美前國防部官員不認同：陸動武取決當時情勢

快訊／台股收盤大跌191.39點　台積電跌15元至1265

《大嘻哈》阿夫成功嶺受訓「甜告白女友」！　每天收訊息感動吐心聲

心碎！虎鯨媽媽「頂寶寶屍體」不肯放手　小小身體還連著臍帶

22年首見人均GDP贏韓國　國發會葉俊顯：非短期現象、趨勢可持續

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

社會熱門新聞

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

檢調勘驗美濃大峽谷　阿嬤申冤分局長急斷話

即／台北天空塔掏空32.8億　碩河董事馬廷海發布通緝

PEETA葛格「大麻風波」神反轉！　藏鏡人曝光

即／女大生跪地仍被砍死　相驗發現刀傷集中頭頸

17歲角頭小弟31刀殺女友　律師：仗著未成年絕不會判死

17歲男殺18歲女大生　親友曝：打工積蓄借小男友

單車達人被撞死　車友曝他生前暖舉惹鼻酸

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面