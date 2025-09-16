北市驚見腫脹黑屍！女兒伴屍多日...開門喊：不要打擾媽媽睡覺



▲婦人陳屍住處腫脹發黑，女兒伴屍超過三天。(圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局警員接獲報案，錦州街一棟大樓飄出濃烈異味，最後警員趕抵現場敲門，一名女子開門讓警員進入，但是卻發現一名婦人倒臥地面明顯死亡，事後發現原來開門的女子為死者女兒，她還向警方表示「不要打擾我媽媽睡覺」，警力初步驗未發現有外力介入，研判婦人因病身亡。

警方調查，71歲的謝姓婦人平時與34歲的女兒住在北市中山區錦州街一棟大樓裡，但是鄰居卻發現謝姓婦人在近日都沒有出門，又聞到飄出濃烈的異味，所以警員立刻上門查看。

警員抵達門口敲門，由謝姓婦人的女兒應門，並向警員表示「不要打擾我媽媽睡覺」，但警方發現謝姓婦人已經躺在地上明顯死亡。

警方指出，謝姓婦人遺體已經死亡有3天以上，且腫脹發黑還滲出屍水，警方拉起封鎖線進行勘驗，現場未發現有打鬥痕跡，死者也沒有明顯外傷，因為床頭有藥袋，研判是因病過世。

警方目前先將遺體移置殯儀館冰存，目前除了謝婦女兒之外，警方也聯繫其他家屬，但是謝婦的家屬都在中南部，家屬表示「因為30年沒聯絡了」，拒絕認屍。

對此，警方已採集謝姓婦人以及女兒的DNA做比對，若確認為母女關係，就可以由女兒完成報驗程序。