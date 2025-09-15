空軍澎湖草嶼「實彈炸射」！捲起百公尺蕈狀雲　馬公市區劇烈震動

記者陳洋／澎湖報導

空軍近日於澎湖草嶼石礁靶場進行實彈炸射演練，爆炸威力相當驚人，甚至傳到近40公里外的馬公市區，造成住戶窗戶劇烈震動，讓不少民眾驚呼「房子好像要跳起來」。

▲空軍澎湖石礁炸射，捲起百公尺高的蕈狀雲。（圖／記者陳洋翻攝）

據了解，從花嶼遠眺可見兩架戰機編隊飛越草嶼上空，隨後精準投彈擊中靶場。爆炸瞬間捲起百公尺高的蕈狀雲，強烈震波傳至40公里外的馬公市區，居民反映玻璃窗發出巨響，房子好像跳起來，彷彿遭遇地震。

空軍公告，本次石礁靶場演訓時程為下半年重點科目，正式日實彈射擊為9月8日至12日，預備日實彈射擊為9月15日至19日，每日自上午7時至下午5時30分，呼籲漁船及作業船隻勿闖進管制區內，以確保安全。

距靶場最近的花嶼受影響尤為明顯。村民指出，演訓時常突然傳來巨響，震波從背後襲來，讓人心驚膽跳。部分民宅因爆震波受損，再加上之前颱風影響，房屋結構更加惡化。由於花嶼為偏遠三級離島，缺乏泥水工修繕，居民希望空軍與鄉公所能統計受損情況，集中資源聘請專業人力協助修繕，避免長期惡化。

今年第一波炸射已結束，目前進入第二波預備日實彈演練。雖然演訓屬例行軍事操作，但強烈爆炸聲響與震波已讓民眾直呼「感受到戰爭的可怕」。

▼花嶼距離靶場最近，首當其衝感受到強烈震波。（圖／記者陳洋翻攝）