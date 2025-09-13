　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

工作常出錯！　大阪3男當街強迫他「吃屎」、狠電下體

工作常出錯！　大阪3男當街強迫他「吃屎」、狠電下體

圖文／鏡週刊

大阪3名男子涉嫌強迫熟人吃排泄物，遭警方逮捕後起訴。他們惡行還不僅如此，包含涉嫌電下體、強迫剃頭等，全因對方常在工作上犯錯。

綜合日媒報導，經營卡牌交易店的37歲男子山下諒，與2名無業男子竹内孔志（29歲）、橋本充輝（24歲），今年2月涉嫌在大阪浪速區的街道上，強逼一名30多歲男子吃摻有排泄物的即食食品，威脅說「快點我們沒時間了」「我們要戳你眼睛」。

不僅如此，山下諒2月初還曾把路上看見的排泄物，用手沾取後強塞被害男口中要他「吃屎」，隔天的同一地點，他們如法炮製，把排泄物壓在他臉上，要他吃掉。

2月中旬，山下諒與他的2名同夥甚至拿剃刀剃被害男頭髮，脫光其衣服後，拿出鋁箔紙包在其生殖器上進行電擊，還在他腿上噴酒精點火等。

據悉，被害男子與3名犯嫌是熟人，去年12月時山下諒就邀請被害男來他經營的店幫忙打工，警方透露由於被害男常在工作上犯錯，因此進行所謂的懲罰遊戲。

3人遭捕後，山下諒對於強迫他人吃排泄物一事保持緘默；竹內、橋本坦承有強迫剃頭，但山下諒否認；而對於電擊下體，竹內承認但其他2人則否認。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
吉隆坡機場路邊驚見無名女屍！腐爛到剩頭骨　警連找12證人苦無線索
太空人網公喊船被攻擊「O₂不足」　日阿嬤信了砸百萬買氧氣！錢慘被騙走
日師狼爪伸女高中生衣內　詭辯「確認有無中暑」下場曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市死亡車禍！女慘遭水泥車輾斃
29歲男星癌末　罕見露臉
陳凱倫罹癌賠本開演唱會　解定存「每天都在跑銀行」
陸外交部怒嗆林佳龍：不過是地方外事官員
籃籃招牌短髮不見了！　反差造型曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

狼爸性侵親生女兒！反嗆「一個巴掌拍不響」　恐遭鞭刑16下

工作常出錯！　大阪3男當街強迫他「吃屎」、狠電下體

英國祭百項新制裁！鎖定俄油輪「影子艦隊」　中國企業入列

泰21歲男「偷拍裙底」被抓！當場從4樓跳下慘死　手機藏9段偷拍片

台灣10家公司上榜！美媒評選「全球最佳企業」　輝達擊敗微軟居冠

緬甸反抗軍：軍政府227kg炸彈空襲高中　19學生睡夢中被炸死

父女戀分手釀殺機！英28歲女遭「大22歲前男友」割喉　瘋砍毀容

大阪驚悚命案！5歲女童「腹部遭砍」噴血亡　34歲母腹部重傷倒地

馬斯克xAI突襲裁員500人！　Grok訓練團隊大砍近1/3

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

狼爸性侵親生女兒！反嗆「一個巴掌拍不響」　恐遭鞭刑16下

工作常出錯！　大阪3男當街強迫他「吃屎」、狠電下體

英國祭百項新制裁！鎖定俄油輪「影子艦隊」　中國企業入列

泰21歲男「偷拍裙底」被抓！當場從4樓跳下慘死　手機藏9段偷拍片

台灣10家公司上榜！美媒評選「全球最佳企業」　輝達擊敗微軟居冠

緬甸反抗軍：軍政府227kg炸彈空襲高中　19學生睡夢中被炸死

父女戀分手釀殺機！英28歲女遭「大22歲前男友」割喉　瘋砍毀容

大阪驚悚命案！5歲女童「腹部遭砍」噴血亡　34歲母腹部重傷倒地

馬斯克xAI突襲裁員500人！　Grok訓練團隊大砍近1/3

紅綠燈變聰明！新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

日團Faulieu.告白「喜歡子瑜」：太可愛了！　難忘9年前九份行

金門驚傳「船隻沉沒」！周遭海面佈滿油污

快訊／北市南港死亡車禍！女慘遭水泥車輾斃　單車倒一旁

從創院到防疫戰線　雲林長庚「歷史牆」展15年心血

被「日本Curry」富永啟生轟27分　攻城獅赴日交流賽首戰17分敗北

桃園主管性侵女下屬！射後給3000元洗床單

SEVENTOEIGHT團員爆起激烈爭執！　他當場大哭...全場嚇壞

《青你3》29歲男星癌末消失社群　罕見露臉近況曝光

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

【幽靈開法？】休旅車外側硬切左轉 害機車攔腰猛撞騎士慘摔

國際熱門新聞

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

金正恩急了！北韓推動「公主接班」她獲重用

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

即／俄堪察加半島外海7.4強震！　發布海嘯威脅

頭顱當足球踢！美非法移民斬首主管

美媒：台灣難見川普　成關稅談判劣勢

美媒評選「全球最佳企業」　台灣10公司上榜

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

美債殖利率攀升　道瓊收跌近300點

台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

誰殺川普盟友？好學生「無黨派傾向」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面