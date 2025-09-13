工作常出錯！　大阪3男當街強迫他「吃屎」、狠電下體

圖文／鏡週刊

大阪3名男子涉嫌強迫熟人吃排泄物，遭警方逮捕後起訴。他們惡行還不僅如此，包含涉嫌電下體、強迫剃頭等，全因對方常在工作上犯錯。

綜合日媒報導，經營卡牌交易店的37歲男子山下諒，與2名無業男子竹内孔志（29歲）、橋本充輝（24歲），今年2月涉嫌在大阪浪速區的街道上，強逼一名30多歲男子吃摻有排泄物的即食食品，威脅說「快點我們沒時間了」「我們要戳你眼睛」。

不僅如此，山下諒2月初還曾把路上看見的排泄物，用手沾取後強塞被害男口中要他「吃屎」，隔天的同一地點，他們如法炮製，把排泄物壓在他臉上，要他吃掉。

2月中旬，山下諒與他的2名同夥甚至拿剃刀剃被害男頭髮，脫光其衣服後，拿出鋁箔紙包在其生殖器上進行電擊，還在他腿上噴酒精點火等。

據悉，被害男子與3名犯嫌是熟人，去年12月時山下諒就邀請被害男來他經營的店幫忙打工，警方透露由於被害男常在工作上犯錯，因此進行所謂的懲罰遊戲。

3人遭捕後，山下諒對於強迫他人吃排泄物一事保持緘默；竹內、橋本坦承有強迫剃頭，但山下諒否認；而對於電擊下體，竹內承認但其他2人則否認。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

