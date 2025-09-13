以色列強轟加薩奪50命「遺體剩屍塊」！　英法德籲立即停火

▲ 以色列空襲下的加薩市滿目瘡痍，房屋被炸毀倒塌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩民防機構指出，以色列國防軍12日在加薩走廊的軍事行動造成50名巴勒斯坦人死亡，其中加薩市就有35人喪生。死者多為婦孺，且許多遺體殘破不全。英法德3國當天發表聯合聲明，呼籲以色列立即停止攻勢，並譴責以軍9日對卡達的空襲行動。

《法新社》報導，以軍稱正持續對加薩市進行「大規模精準打擊」，主要針對恐怖分子基礎設施和高層建築物，強調將加強針對性打擊節奏，以削弱哈瑪斯勢力，同時減少對以軍的威脅，為下一階段軍事行動做準備。

加薩市西北部一起空襲奪走14條人命，罹難者家屬蘇爾坦（Hazem al Sultan）悲痛表示，「他們大多是兒童和婦女，只有兩具遺體是完整的，其他都是屍塊。」在加薩市的希法醫院，哀悼者為裹在白布中的死者祈禱，其中有些僅孩童大小。

面對以軍猛烈空襲，英國、法國、德國3國外長發布緊急聯合聲明，這些攻擊已造成平民傷亡，摧毀重要基礎設施，呼籲以色列「立即停止」進攻。

聲明中也譴責以軍本月9日越境空襲卡達首都杜哈，攻擊當地哈瑪斯官員的行為，認為此舉「侵犯卡達主權，恐使區域緊張情勢進一步升溫」。

以軍宣稱必須攻佔哈瑪斯作為最後據點之一的加薩市，但聯合國估計當地仍有約100萬名居民，強制撤離恐怕引發人道災難。聯合國已宣布加薩市爆發飢荒，國際社會憂心以軍攻擊將使局勢更加嚴峻。

代表人質家屬的主要組織也批評總理納坦雅胡對加薩市的攻勢，指控此舉令倖存的人質面臨生命威脅，卻沒有明確目標或戰略意義。根據統計，哈瑪斯2023年10月突襲中被劫持的251名人質中，目前仍有47人留在加薩，其中25人已被以軍認定死亡。

哈瑪斯突襲造成以色列1219人死亡，多數為平民；而聯合國認為可靠的加薩衛生部統計顯示，以軍報復攻勢至今奪走至少6萬4756名巴勒斯坦人性命。