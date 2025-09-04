　
社會 社會焦點 保障人權

「亂倫情侶殺女兒」奇案！　失蹤女童跟議員托夢

女童被母親帶走後，家屬十分思念，家裡還保留她的玩具。（東森新聞提供）

▲女童被母親帶走後，家屬十分思念，家裡還保留她的玩具。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2013年1月某日，嘉義縣警察局水上分局接到一名賴姓男子報案，表示6年前，3歲多的女兒被前妻帶走後就失聯，依照年紀推論，女兒現在應該已經上小學，卻完全查不到她的學籍。賴男說，前妻離家時雖然報過案，但因沒有明確線索，所以也束手無策，他6年來沒放棄過找女兒，最近又收到女兒的入學通知書，驚覺年近10歲的女兒竟還沒入學，深感不安，所以再次報案。

除此之外，女童的祖母、姑姑等親屬也向議員陳情，希望盡快找到女童，離奇的是，不久之後，議員竟夢到女童在「像公墓的地方」，讓大家都很擔心。

黃姓女子（左）帶著女兒（右）離家出走，女兒最後不幸遭虐死。（翻攝畫面）

▲黃姓女子（左）帶著女兒（右）離家出走，女兒最後不幸遭虐死。

為了尋人，承辦此案的林姓警官重新調閱卷宗，結果發現六年來，女童的醫療及就學紀錄完全空白，戶政資料也無異動，移民署也查不到其出境資料，由於長期零紀錄的狀況很不尋常，警方第一時間研判女童極有可能遭遇不測，於是將偵查重點鎖定女童的黃姓母親。

楊姓男子（圖）與黃姓表姊同居、亂倫，期間虐死表姊的女兒後棄屍。（東森新聞提供）

▲楊姓男子（圖）與黃姓表姊同居、亂倫，期間虐死表姊的女兒後棄屍。

警方調查，2007年5月，黃女帶著女兒離家出走，隔年賴男訴請離婚，並取得女兒的監護權，但黃卻遲遲不願交還孩子，後來就下落不明。此外，警方還查出，黃及楊姓表弟五年前因為毒品案遭到通緝，更離譜的是，黃與表弟甚至發展出亂倫戀情，兩人同居在南部。

由於女童已失蹤多年，母親黃女及楊姓表弟又遭通緝、下落不明，尋人的難度很高，林姓警官還特地前往關帝廟焚香祭拜、祈求神明指引。不久後，警方接獲線報，鎖定黃女與楊姓表弟的台南租屋處，跟監多日卻都沒發現女童，最後決定直接上門，以毒品案的理由逮人，並且在現場查扣一把改造手槍。

警方搜索黃女與楊男的租屋處，當場查扣改造手槍。（東森新聞提供）

▲警方搜索黃女與楊男的租屋處，當場查扣改造手槍。

警方將二人押解回警局，途中刑警不斷問黃女：「妳女兒在哪裡？為什麼十歲還沒入學？」黃沉默許久，最後終於鬆口，坦承女兒早在2007年，就被表弟失手打死。她還告訴警方，6年來經常夢到女兒要媽媽抱抱，所以常在半夜被嚇醒，已經很久沒辦法好好睡覺，如今落網，說出埋藏心中多年的祕密，再也不用躲躲藏藏，心裡反而比較好過。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


亂倫情侶殺女兒／亂倫表姊弟人間蒸發　女兒未就學生父起疑揭命案悲劇
亂倫情侶殺女兒2／女兒遭虐斷氣前媽媽都不救　重回棄屍地點狠母崩潰了

09/02 全台詐欺最新數據

