大陸 大陸焦點 特派現場

外送員vs.電動車男「馬路對峙4小時」互不讓！目擊者：天都黑了

大陸廣東省惠州市近日發生一起離奇的交通對峙事件。（圖／翻攝自華商報）

▲一名外送員及一名騎乘電動車的男子，雙方因爭道鬥氣，誰也不讓誰。（圖／翻攝自華商報）

圖文／CTWANT

大陸廣東省惠州市近日發生一起離奇的交通對峙事件，引發公眾對道路文明與交通秩序的廣泛關注。現場畫面顯示，一名外送員與一名騎乘電動車的市民在馬路中央互不相讓，雙方從白天僵持至夜晚，對峙時間長達近4個小時。對此，當地交警部門已介入調查，將依法依規對涉事人員作出處理。

根據《華商報》報導，從目擊者拍攝並上傳的影片顯示，事發時天色已暗，路燈與周邊商鋪的招牌燈光皆已亮起。兩名男子分別騎乘電動自行車，在馬路中央的隔離帶通行處面對面停下，疑似因互不相讓而陷入長時間對峙。

多位網友在評論區指出，對峙可能從當日下午持續至晚間，時間橫跨天黑。有人調侃說「兩個倔強的人怎麼就碰上了？馬路中間對峙太危險了。」影片發布者透露，事件起因係雙方因爭道鬥氣，誰也不願讓步，從當天下午約4時30分一直僵持至晚間8時左右。

經多方查證，這起事件發生地點位於惠州市惠城區和暢四路與榮欣路交會處。惠州市交警部門回應，當地交警隊已調取事發路段的監視器畫面進行取證，將依法依規對涉事人員作出處理。

交警部門工作人員表示，因雙方駕駛的為電動自行車，且未造成人身傷害或交通事故，故不會進行扣分處罰。但警方將依據路段交通情況、雙方是否有逆行行為及到達路口的先後順序等，對當事人進行批評教育或其他相應處理，具體結果將視調查情況而定。

