大陸 大陸焦點 特派現場

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

▲▼考官頻頻偷瞄女考員的乳溝？結局大反轉（圖／翻攝微博）

▲考官頻頻偷瞄女考員的乳溝？結局大反轉（圖／翻攝微博，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

最近一段女子駕駛考試的影片在中國社群引發廣泛討論。一名女考生誤認男考官盯著她的乳溝，頻頻拉衣遮掩，直到考試最後失敗才驚覺結局反轉。不過也有網友認為，影片表請拍的太過明顯，應該是刻意設計的影片橋段。

影片中，女考生坐在駕駛座上，正專注執行語音指示。然而，她注意到男考官頻繁轉頭看向她胸口，甚至毫不避諱地與她對視。她感到尷尬，幾次拉扯衣領遮掩乳溝，試圖避免被「偷瞄」。然而，隨著情況持續，她的不滿逐漸升高，認定對方行為不恰當。

▲▼考官頻頻偷瞄女考員的乳溝？結局大反轉（圖／翻攝微博）

▲女考生發現考官疑似偷瞄，不斷把衣領拉好。

然而真相出人意料。原來男考官並非意圖不軌，而是在提醒她繫上安全帶。他的目光和動作其實是在指向安全帶的位置，並多次模仿拉扯安全帶的動作。直到扣分提示音響起，女考生才恍然大悟，明白自己誤解了考官的善意。這場誤會令人哭笑不得。

網友們對此事件爭論不休。一些人同情考官，認為他盡責卻被誤解為「色狼」，也有人懷疑影片真實性，批評它可能是刻意安排的「擺拍」。尤其是影片畫面清晰、人物表情精準，讓部分人質疑考試場景是否真實。

▼最後發現，考官其實是提醒女考生沒繫安全帶被誤會。

▲▼考官頻頻偷瞄女考員的乳溝？結局大反轉（圖／翻攝微博）

