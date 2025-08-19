　
國際

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

圖文／鏡週刊

比利時王儲伊莉莎白公主（Princess Elisabeth）是學霸，近日順利獲得美國學生簽證，確定在今年9月返回哈佛大學，在甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）展開公共政策碩士第二年的課程。這段學業原本因美國總統川普（Donald Trump）推動的「外籍生禁令」一度陷入留學危機，最終因法院裁決得以繼續。

根據比利時媒體《Le Soir》報導，川普政府在今年5月宣布禁止哈佛大學招收外國學生，理由是哈佛被指太過左傾、在加薩戰爭抗議活動期間沒能有效保護猶太學生。該禁令若落實，將影響約6,700名外籍學生，伊莉莎白公主包括在內，學業前景陷入危機。不過，隨後哈佛隨即提起訴訟，美國聯邦法院也在審理後暫緩執行，讓外籍學生的簽證能如期續簽。

比利時王室發言人當時表示，王室正密切關注相關動態，強調伊莉莎白和父母不希望因王室身份獲得特殊待遇，會與所有受影響的學生共同面對挑戰。如今，禁令爭議暫停，伊莉莎白也順利拿到簽證，學業得以無縫銜接。

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

▲ 伊莉莎白公主是哈佛甘迺迪學院高材生。（翻攝Belgian Royal Palace）

 

現年23歲的伊莉莎白是菲利普國王（King Philippe）與瑪蒂爾德王后（Queen Mathilde）的長女，是比利時王位第一順位繼承人。2024年，她自英國牛津大學林肯學院（Lincoln College, Oxford）以優異成績取得歷史與政治學士學位，隨後進入哈佛，更獲得美國國務院傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）榮譽獎項。優異的學業表現和國際視野，被視為未來肩負王位的重要基礎。

除了學業，伊莉莎白也積極培養多元能力，她曾在比利時皇家軍事學院接受訓練，2023年成為三軍少尉，展現軍事素養。她還精通荷蘭語、法語、德語與英語，也曾學習中文，語言能力突出。去年，她也在布魯塞爾獨立智庫Bruegel（Bruegel, Brussels-based economic think tank）完成7週的志願實習，累積公共政策實務經驗。

