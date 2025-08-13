元和雅被勒索　「名醫神巧合」1行為超怪der

▲知名醫美診所元和雅遭駭客入侵竊取患者就診照片，檢方收押2嫌獲准，並鎖定幕後主嫌追查中。（圖／鏡週刊提供，下同）

今年5月，在全台擁有高知名度的醫美診所元和雅突然接獲不明男子要脅，聲稱手中握有大量該診所的患者隱私照片，要求給付千萬元贖金，元和雅不從，並立刻報案。轄區警方報請高雄地檢署指揮偵辦，檢警查出不只元和雅，該駭客集團還侵入全台多家醫美診所監視系統及雲端資料庫，檢警從六月起陸續動手抓人，除接連聲押二嫌獲准外，並掌握另一名藏鏡人疑是幕後主嫌，全案正擴大偵辦中。

詭異的是，檢警連月來低調偵辦此案，比照恐嚇勒贖案辦理，消息從未曝光，不過，柯安達日前突向同事透露元和雅遭恐嚇細節，令該名員工相當震驚，因為恐嚇消息當時並未訴諸媒體，加上診所正常營運，同仁之間也毫不知情，根本看不出任何異狀；該員工聞訊後，急忙向診所負責人查證。究竟柯安達怎會有如此通靈般的神力，能獲知恐嚇內容，專案小組已悄悄約談該名員工作證釐清原委。

▲前元和雅醫師柯安達否認恐嚇元和雅，還在個人社群PO出多張診間遭駭患者照片自清，但即便他打上馬賽克，恐仍觸犯妨害祕密罪。

此外，最先被逮捕、出面恐嚇元和雅的嫌犯行徑十分囂張，不但具名且留下聯繫方式要錢，揚言若元和雅拒付，就將患者私密畫面散布出去；元和雅比對恐嚇照片後，發現畫面在診間內，拍攝角度與診所內架設的監視器幾乎雷同，都是醫師請女性患者脫去外衣，評估手術範圍的相關影像。

▲柯安達透過臉書撇清涉及恐嚇元和雅，並附患者受檢馬賽克裸照，因涉及違法，本刊已刪除未刊登。

由於多數女患者以隆乳需求為主，因此畫面都是女患者赤裸上身露出雙峰，元和雅研判並非遭醫生或不明人士架設針孔偷拍，而是遭駭客入侵系統，加上依《醫療機構醫療隱私維護規範》規定，元和雅在診間內設置監視系統是為保障醫病雙方權益，且都有公告並經患者書面同意，恐嚇集團行徑不只嚴重侵害病患隱私及診所信譽，為避免更多患者及診所受害，元和雅決定不與恐嚇集團妥協，立即報案抓人。

▲韓國首爾整形外科診所使用的中國製監視器前年遭駭客入侵，患者脫衣畫面被放到色情網站供人觀看，受害者不乏知名藝人。

本刊掌握，高雄市警方蒐證後，曾在6月間透過科技偵查方式逮捕一嫌，但檢方複訊後並未做強制處分即讓嫌犯離開；詎料，恐嚇集團並未收斂，仍繼續寄出恐嚇信給元和雅。雖然事後亡羊補牢，檢警再度將該嫌犯帶回並聲押獲准，該名被告鬆口咬出共犯，檢警緊接著在上月聲押第二名共犯獲准，證實仍有漏網之魚。



