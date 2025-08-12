2女1男同房續攤　男主管「伸手進內衣褲狂摸」！女掙扎到抽筋

▲男同事翻身壓女同事「你身上好香」下場曝。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

職場聚餐變狼吻！曾任醫療業務主管的43歲許孝煌與女同事聚會後，趁續攤到飯店房內「只剩2女1男」時伸狼爪，從背後熊抱、伸手進內衣內褲猛摸，甚至翻身壓上企圖性侵。女同事驚恐中掙扎到抽筋、兩度呼救，才讓他收手。台北地院狠批他犯後毫無悔意、還影射對方設局，依強制性交未遂罪判刑2年6月，可上訴。

判決指出，2023年7月某日晚間，許男與公司同事在台北金色三麥餐廳開會、聚餐，會後帶人到他訂的君品酒店房間續攤飲酒。到凌晨2時許，2名男同事先後返家，只剩許、小花（化名）及醉倒熟睡在床靠窗側的H姓女同事。

許原本躺在靠窗沙發，見小花還清醒，竟移到她床邊椅子坐下，小花提醒他「差不多了就回家，我要睡了」。沒想到下一秒，許爬上床，從背後熊抱她，邊說「妳身上好香」，邊伸手鑽進內衣、內褲，揉胸、摸臀，還想伸進下體。

小花嚇壞猛撥他的手，但許不放手，還質問：「為什麼妳可以跟前男友發生性行為，卻不行跟我？」接著掀起她連身裙，繼續伸手進內褲摸臀，整個人翻上她身體，試圖性侵。

小花用膝蓋頂住、轉頭避開親吻，掙扎到抽筋、氣喘，怕吵醒H女，仍盡量壓低動靜。直到她伸手拍醒H女求救，許才裝睡，但H女再度睡著後，他竟又在棉被裡偷摸，逼得小花二度叫醒H女，並拉對方去浴室，才脫離魔掌。

事後小花凌晨狂打10多通電話給上司吳男稟報，許在公司內部調查時承認有身體接觸，還當面道歉，小花回「以後不要再發生」。她原想息事寧人，直到許持續用私事聯繫，才在朋友勸說下提出申訴並提告。

庭上，許否認犯行，聲稱喝威士忌後意識模糊、事發過程完全沒有印象；並質疑案件只有小花的單方面說法，沒有其他補強證據，如果真有激烈掙扎，睡在旁邊的H女不可能沒被吵醒；還指小花事後沒立即報案、驗傷，反而繼續與他聚餐，舉止不像被害人。更影射雙方有金錢糾紛、工作互動不合，甚至暗指她曾與他聯手陷害前男友，懷恨在心才提告。

法官認為，小花從偵查到庭審的細節敘述始終一致，並有H女、吳男等人的證詞及事發後的通話紀錄佐證；許自己也在公司內部調查承認有身體接觸並道歉，顯見辯詞難以採信。判決痛批，他不但不認錯，還反過來影射被害人設局，造成二度傷害，態度惡劣，判刑2年6月。



ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私,避免二度傷害。