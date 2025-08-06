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台文館吉祥物「阿龍」抄襲案　原創跨海提告結果曝

▲▼台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了。（圖／翻攝國立台灣文學館、空罐速寫社）

▲台文館吉祥物「阿龍」(左起)涉抄襲大陸繪師創作的「嗷嗚龍寶」。（資料照／翻攝台文館、空罐速寫社）

記者劉昌松／台北報導

國立台灣文學館去年爆出吉祥物「阿龍」抄襲風波，圖樣近似大陸繪師「童年Nora」的作品「嗷嗚龍寶」，「童年Nora」跨海控告台文館前、後任館長林巾力、陳瑩芳，以及外包商蹦世界與負責人黃勝宏，涉嫌侵害著作權，台北地檢署6日以「阿龍」是由蹦世界李姓女員工製作，台文館與蹦世界不知道抄襲情形等理由，處分不起訴。不過台文館與蹦世界已對李女提告背信等罪，正另案偵辦中。

位於台南市的台文館2023年底推出實境解謎互動展，其中主視覺採用生肖造型的「阿龍」作為吉祥物圖樣，活動在2024年春節後結束，同年5月再度上架前，網路上開始傳出「阿龍」疑似抄襲「嗷嗚龍寶」，台文館為了自清，秀出廠商蹦世界數位創意股份有限公司派駐的李姓員工所提供創作歷程。

台文館兩度否認抄襲，使得風向一度轉向質疑大陸上海繪師「童年Nora」，但「童年Nora」也公布自己的草圖強調原創，並抓出台文館的證據是經過P圖造假，台文館隨後道歉，坦承「阿龍」相關圖像確非原創，相關證據也是經由偽造產出；蹦世界也聲明道歉，表示李姓女員工以為P圖就沒事了。

「童年Nora」不滿台文館與蹦世界在事件一開始的態度，「似乎覺得發布幾份聲明稿，就可將這一切單方面的傷害及網路霸淩畫上句號。這種缺乏誠意的態度，我感到萬分無奈和失望。」決定委由律師與專利師協助，控告台文館前後任館長與蹦世界、蹦世界負責人分別涉嫌《著作權法》擅自重製、公開傳輸侵害他人著作財產權。

▲▼台文館喊告廠商「蹦世界」。（圖／翻攝台文館臉書）

▲台文館前館長林巾力在確認「阿龍」抄襲後，曾向大眾致歉。（資料照／翻攝台文館臉書）

檢察官調查，「阿龍」圖像價值佔台文館標案中的20萬元，雖「童年Nora」是大陸地區人民，但依兩岸相關法律規範，已達受《著作權法》保護的標準，不過台文館不知「阿龍」的創作原委，事件爆發後也的確跳過廠商，直接向李女查證過，至於蹦世界則提供對話紀錄等證據，在類似標案中，都有要求員工注意著作權規範。

檢察官認曾傳喚李姓女員工但未到案，認為全案無證據顯示台文館或蹦世界事前知道「阿龍」抄襲「嗷嗚龍寶」，事後發現後，也立即道歉、下架，並在偵查過程中尋求與「童年Nora」調解，但未能達成協議，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴台文館2任館長林巾力、陳瑩芳、蹦世界公司以及公司負責人黃勝宏。

據了解，雖然「童年Nora」並未對本案實際製作「阿龍」的李姓女員工提告，但李女先前已經遭台文館以及蹦世界分別向台南地檢署、士林地檢署提告背信等罪，相關案件目前仍在偵辦中。

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