快訊／6縣市大雨特報！大雷雨轟雙北　國家警報響

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（5日）中午針對6縣市發布大雨特報，因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，基隆、大台北地區及桃園、新竹、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區留意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署同步針對台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午2時22分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雨地區

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣



大雷雨區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、三峽區、汐止區、土城區、深坑區、石碇區、烏來區

桃園市：復興區

山區暴雨區域

新北市、桃園市





▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署