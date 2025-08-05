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食物中毒暴增「44年來新高」　6大原因曝光

豐原一家烤鴨店連2個月爆發食物中毒，造成40多人出現上吐下瀉、發燒。（圖／台中市政府提供）

▲豐原一家烤鴨店連2個月爆發食物中毒，造成40多人出現上吐下瀉、發燒。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

食物中毒風暴持續擴大！據食藥署資料，近40年來（1980~2020年）食物中毒案件暴增近8倍，去年更高達1750件，創下近44年來新高；CTWANT記者詢問發現，今年前三月食物中毒案件數為790件，較去年同期暴增5成。專家告訴CTWANT，餐飲供應鏈多元化，再加上國人習慣外食、外送取餐（皆歸類為餐廳食物中毒），經過多個環節、距離、時間，大大增加食物中毒的風險，才讓數據不斷攀升。

豐原一家烤鴨店7月底疑似導致40多人出現上吐下瀉、發燒等不適症狀。其中一名國三男生2天拉了41次，乾脆包紙尿褲睡覺。這家烤鴨店上個月也發生過食物中毒案件，當時查出是沙門氏菌釀禍，目前已被勒令暫時停業。

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食藥署以10年為區間觀察，1980年代食物中毒統計平均每年有68案、1990年代平均每年143案、2000年代平均每年285案、到了2010年代，平均每年486案，每案受害者平均11人。2020年代（以2020年~2023年四年計算）平均有534件，40年來增加7.85倍，將近8倍。

再細究近5年數字，2020年555件、2021年505件、2022年565件、2023年633件、2024年暴增為1750件。食藥署食品組簡任技正周珮如分析，2024年食物中毒通報數大增，應是受到年初寶林茶室中毒（共造成6人死亡、24人受害）影響，因此讓民眾與醫療院所更加警覺。

但2025年數字仍繼續攀升，根據食藥署最新統計，今年1~3月食物中毒通報案件數共計790件，其中1月399件、2月263件、3月128件。相較2024年同期共計446件，今年首季數字再創下歷年新高。

食藥署表示，1~2月正值農曆春節前後，聚餐、應酬機會多，由於餐廳需製作大量餐食，當製備過程中冷藏溫度或加熱時間處理不足、食品調製後在室溫下放置過久、生食與熟食交叉污染、調理食品的器具或設備未清洗乾淨及水源被污染等，皆可能造成微生物生長而使食品腐壞。

再進一步分析今年1~3月食物中毒禍首，最大凶手是諾羅病毒，其次是細菌類的仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌。據食藥署統計，諾羅病毒連9年蟬聯食物中毒病因榜首。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師許仁毓說，諾羅病毒全年盛行，傳播力非常強，極少病毒量就能致病。

諾羅病毒是最常見的食物中毒原因，主要是傳染率極高，專家建議餐飲員工要落實生病不上班，同時要多清潔雙手。（圖／CTWANT資料照）

▲諾羅病毒是最常見的食物中毒原因，主要是傳染率極高，專家建議餐飲員工要落實生病不上班，同時要多清潔雙手。

根據食藥署統計，諾羅病毒常發生在大型餐廳，因為不論是客人或員工人數都比較多，較容易發生人傳人群聚等，保持雙手乾淨非常重要，尤其餐飲業管理階層應該關心員工健康狀況。

許仁毓說，諾羅病毒的傳播途徑是糞口傳染，可能是食用到受污染的水與食物，如貝類等海鮮食品或用受污染水源灌溉的蔬果，未煮熟殺死病毒，就可能食物中毒。

另外，感染者的排泄物或嘔吐物也可能傳播風險，甚至是細小嘔吐粒子飄浮空中也有感染可能性，建議食品業者落實生病不上班。此外，也要勤洗手，不生食、不生飲也能杜絕諾羅病毒。

而仙人掌菌在環境中廣為散布，所以極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率高達20~70%，食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常，所以容易被忽視。

造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

金黃色葡萄球菌特別容易存在於發炎或化膿的傷口，常因操作者手部、毛髮或傷口分泌物污染，乳牛乳腺炎也可能使牛乳及其製品遭污染。

營養師程涵宇表示，夏季容易發生食物中毒，主要是攝氏25~37°C時病原繁殖迅速，但隨著極端氣候造成夏天時間延長，更讓食物中毒發生機率大為提升，幾乎全年都有可能。

另外，現今檢驗技術進步也提高檢出率，法規讓學校、醫院通報制度強化，也讓通報數字增加。「長鏈供應也是現今食物中毒增加的關鍵原因！」程涵宇說，

長鏈供應是指食品從生產端到消費端之間，經過多個環節、距離、時間有關的供應模式，由於每一段運輸或儲存都會增加風險，尤其是溫度敏感的鮮奶、海鮮、生食類，只要一個環節出錯就可能發生食物中毒。

程涵宇說，「產地直送餐桌」雖能減少運送、儲存風險，但產地也可能會出問題，例如生食貝類等。如果外食，建議優先購買先點現做的食物，避免購買大量製作後長時間擺放的食品，或是沒有加溫保存、冷藏保存的食品，例如學校外或商圈附近會有出來擺賣的攤販，像天氣熱室溫都超過30度，如果是涼麵、壽司、餐盒等就要特別注意。另外，也建議盡量多選清淡調味的食物，較能吃到原始風味，比較不會踩雷。

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