快訊／19縣市豪大雨特報「1地紫爆」　大雷雨炸雙北「國家警報響」

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對19縣市發布豪大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今（2）日台南市地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北地區、苗栗地區、中部地區、花蓮地區、台東地區、桃園市山區、新竹市山區、宜蘭縣山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

豪雨特報

影響時間：02日下午至03日晨

＊超大豪雨：屏東縣山區

＊大豪雨：台南市、高雄市山區

＊豪雨：彰化縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、澎湖縣

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▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午1時07分也針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、平溪區、烏來區

另外，氣象署下午1時08分針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午3時07分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨災防告警

影響時間：02日白天

＊警戒區域：新北市烏來區、新北市三峽區、台北市士林區、新北市石碇區、新北市新店區

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署