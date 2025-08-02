　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／19縣市豪大雨特報「1地紫爆」　大雷雨炸雙北「國家警報響」

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對19縣市發布豪大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今（2）日台南市地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北地區、苗栗地區、中部地區、花蓮地區、台東地區、桃園市山區、新竹市山區、宜蘭縣山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

豪雨特報
影響時間：02日下午至03日晨
＊超大豪雨：屏東縣山區
＊大豪雨：台南市、高雄市山區
＊豪雨：彰化縣、南投縣山區、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣山區
＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、澎湖縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者李依琳攝）

▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午1時07分也針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域
台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區
新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區、石碇區、平溪區、烏來區

另外，氣象署下午1時08分針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市大豹溪、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布山區暴雨災防告警，持續時間至下午3時07分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

山區暴雨災防告警
影響時間：02日白天
＊警戒區域：新北市烏來區、新北市三峽區、台北市士林區、新北市石碇區、新北市新店區

▲▼大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
534 3 1823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南安南區淹大水！　里長怒轟執政者：下游不整治害逆流
美西驚現危險「火積雲」！　猶他州宣布30天緊急狀態
雷雨灌台北！鄭明典曬「雨瀑照」：像開水龍頭
溫碧霞穿超辣「16歲養子吻臉」！父垮臉揪衣領阻止　尷尬畫面曝
快訊／雷雨狂轟「松山機場暫停地面作業」　航班延誤
新莊箱屍嫌擺攤賣芋頭粥！在地人「一吃難忘」：就像垃圾場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雷雨灌台北！鄭明典曬「雨瀑照」：像開水龍頭

快訊／雷雨狂轟「松山機場暫停地面作業」　航班延誤

快訊／19縣市豪大雨特報「1地紫爆」　大雷雨炸雙北「國家警報響」

豪雨猛灌「9公路預警封閉」　3處災阻不通

豪雨炸台南！粉專被問爆「百貨商場全營業」　網傻：居然還上班

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

立秋快到了「7大禁忌」曝光！　命理師：2種食物少碰

愛上就不放手！12星座「最死心塌地」Top5

台鐵去年晚點逾132萬次　北部4車站尖峰「發生率7成」

台北顛覆撕裂！媒體人點名1縣市「未來是重中之重」：高度不用說了

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

傅作義講話眼珠轉不停　作戰勝在機巧但「大軍統帥」就出問題了｜譚兵讀武EP265精華

【泰格與雪兒】中華電信

雷雨灌台北！鄭明典曬「雨瀑照」：像開水龍頭

快訊／雷雨狂轟「松山機場暫停地面作業」　航班延誤

快訊／19縣市豪大雨特報「1地紫爆」　大雷雨炸雙北「國家警報響」

豪雨猛灌「9公路預警封閉」　3處災阻不通

豪雨炸台南！粉專被問爆「百貨商場全營業」　網傻：居然還上班

快訊／18縣市豪大雨特報　下到明天

立秋快到了「7大禁忌」曝光！　命理師：2種食物少碰

愛上就不放手！12星座「最死心塌地」Top5

台鐵去年晚點逾132萬次　北部4車站尖峰「發生率7成」

台北顛覆撕裂！媒體人點名1縣市「未來是重中之重」：高度不用說了

曝2028國民黨有望重返執政　沈富雄：賴清德「內外交煎」傷得很重

非重症擠爆急診室　花蓮衞生局籲讓出生命通道

違法棄置廢棄物潛逃　惡劣地主慘吞數百萬清理費

台中婦讓4歲兒餐廳當眾尿尿「整杯放桌上」　店家PO網公審超慘

暑氣全消！6間好拍又好吃冰品必收藏　布丁芒果、滿滿水果山

悍將27歲大齡菜鳥升一軍！王偉軒自培拚出頭盼站穩職棒

祖克柏親自出馬！AI新星被Meta延攬　「天價薪酬」曝光

身分證拿來對　設籍北北基「免費玩全台最美歐風莊園」

手機6月市佔排名出爐！平價神機逆襲殺進第五　8月父親節大戰開打

鄧愷威明先發成台灣第6人！7月中就該升？教頭揭當時考量

【泰格與雪兒】中華電信

生活熱門新聞

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

16個測站雨量破千「紫到發黑」　網看傻：一輩子沒看過

快訊／大雷雨轟5縣市　10縣市「超大豪雨」特報

翟翾宣布離職！淚崩：堅持兩岸尋根交流、不願讓祖先蒙羞

丟臉到日本　台登山隊爬富士山「亂綁布條」　

台南劇烈降雨「一路下到深夜」　當地人崩潰

高雄7區、屏東8鄉、嘉義5鄉今停班停課

高醫董外遇小港醫副院長　正宮聲明「早知情」

罷免失敗就關店　花蓮咖啡廳突PO文「新店規劃中」

快訊／10縣市豪大雨特報！雨彈來襲

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象大雨豪雨大豪雨超大豪雨

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

冷凍31年！「全球最老嬰兒」出生了

00後的年輕人「這1天一定排休」　網搖頭

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

快訊／台南暴雨成災！　今早緊急停班課

即／高雄連日大雨失蹤人數+1　女騎士疑被沖走

台南暴雨下不停　阿堂鹹粥也淹了

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

女公關曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝

快訊／劇烈豪雨狂炸！台南災情慘重

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【忘記打P檔】女駕駛狂奔追車！愛車竟自行左轉撞分隔島才停下

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面