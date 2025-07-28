「3地雷食物」不甜卻害血糖亂飆！　營養師示警：恐患糖尿病



▲營養師示警「3種食物」容易害血糖飆升。（示意圖／photo AC）

圖文／CTWANT

糖尿病時常被誤認為是吃太多甜食所致，其實這並非正確觀念！營養師劉雅惠指出，長期攝取過量碳水化合物，容易導致血糖劇烈波動，甚至增加罹患糖尿病的風險。像是勾芡食物、油炸物與各類醬料，都是隱藏版的「爆糖」食物，雖然吃起來不甜，但血糖恐因此飆升。

營養師劉雅惠在臉書粉專「營養師Emma」發聲指出，就算沒有吃甜食，仍可能罹患糖尿病，因為真正可怕的是「碳水化合物」。

劉雅惠說，雖然有些食物吃起來不甜，但事實上會讓血糖亂飆。想控制血糖的人，第一種可以先避免「勾芡食物」，例如玉米濃湯、羹湯與羹麵；以1碗貢丸湯為例，熱量約150大卡，若改成肉羹湯，則變成超過400大卡，熱量直接暴增2至3倍。

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劉雅惠進一步表示，第二種是「油炸食物」，炸排骨、炸雞排等肉類外層都裹著麵皮，以為是在吃肉，但每一口的高油、高糖飲食都會讓血糖上升，而且升高後的血糖難以快速降低。

最後一種是「醬料」，劉雅惠說，像是醬油膏、甜辣醬、烤肉醬等，這類醬料雖然吃起來不像鹽巴一樣死鹹，但仔細觀察成分表會發現，它們通常都有添加糖。

劉雅惠提醒，這些食物容易被忽略，但其實往往極具血糖飆升的風險，民眾應小心這些地雷。

衛福部國健署曾在網站中提醒，良好的糖尿病控制在於血糖穩定，因此在飲食上應配合專業醫師與營養師的建議，以「均衡飲食」為主，每餐攝取固定糖量，減少食用精緻醣類及加糖食物，並以高纖、適量油脂攝取等方式控制血糖和維持健康。若要增加飽足感，可多攝取少油或無油的蔬菜。

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