不是高鐵！他台北→新竹改搭「它」只花145元　網狂讚：回不去

▲男網友透露深夜搭乘和欣客運既高級又便宜，讓他直呼「真的愛了」。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名男網友表示，他最近搭和欣客運半夜從台北前往新竹僅花145元，卻享受到幾乎可全躺的超高級座椅，讓他直呼，「真的愛了！」此事曝光後，引發不少人共鳴與討論。

該名男網友在Threads發文分享，他搭乘的是和欣客運的新車型，從台北半夜發車前往新竹，票價只要145元。而該車款提供幾乎可全躺的座椅，讓他直呼，「真的愛了！」另據官網票價資訊，高鐵台北至新竹的全票為290元，孩童票、敬老票與愛心票為145元；和欣客運則依車型艙等與出發時段不同，核定票價約為195元，半價為95元。

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貼文引發逾1.2萬網友熱議，就有人表示，自己搭過一次和欣客運後，不會想再搭其他客運，「搭了一次就是舒服到回不去。」還有人認為和欣客運「比台鐵便宜多了，台鐵區間車往返新竹台北要163元」，更有人直言，改搭和欣客運「還不會有老人要求你讓位或有人坐你位置裝睡」。

不過也有部分網友持保留態度，他們認為和欣客運在新竹的下車地點不夠便利，其中就有人指出「下車地點不方便」、「在新竹的下車點不在市區，能吸引到的客源是小眾」、「一堆路線都要轉乘，沒有比較方便」。

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