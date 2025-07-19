快訊／10縣市豪大雨特報「2地紅色警戒」　下到晚上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署持續針對10縣市發布豪大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（19）日花蓮縣地區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。

豪雨特報

影響時間：19日上午至19日晚上

＊大豪雨：花蓮縣、台東縣山區

＊豪雨：南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣山區、台東縣

＊大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

薇帕颱風今日上午8時位於鵝鑾鼻的南南西方約240公里之處，以每小時24公里速度，向西北西轉西進行。氣象署持續發布海上颱風警報，氣象署技正謝佩芸表示，颱風強度略為增強，暴風半徑未來還有擴大趨勢。

今天颱風離台灣最近，預計下半天將離開台灣近海。受到颱風外圍環流影響，花蓮山區和台東山區降雨將達大豪雨等級，花東、宜蘭、高屏、恆春半島等也有豪雨。另外，雙北、宜蘭、高屏、桃園、台中山區也會有局部大雨。

風力部分，比較強地區包括台灣南北兩端和高山、離島等地區，新竹以北、宜蘭、東南部、屏東有平均風6級、陣風8級強風，颱風往西移動過程，今天下半天西南部沿海也會有較強風力。



資料來源：氣象署