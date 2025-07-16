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台中「歡樂3兄弟」笑著偷肉蛋起司　自助泡麵店給機會：7天後提告

▲▼台中「歡樂三兄弟」笑著偷肉蛋起司　自助泡麵店等自首：7天後提告。（圖／翻攝Let‘s Noodles 24hr自助泡麵店臉書）

▲台中自助泡麵店「Let‘s Noodles 24hr」表示，「歡樂三兄弟」笑著偷肉蛋起司。（圖／翻攝Let‘s Noodles 24hr自助泡麵店臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中自助泡麵店「Let‘s Noodles 24hr」16日發文表示，有3名男子凌晨到店內用餐，沒付費卻拿走了2盒肉、2顆蛋及2片起司，「竊盜是公訴罪，一旦報案，會留下案底。我們願意等你7天」

「Let‘s Noodles 24hr」在粉專及臉書社團「台中市西屯區 大小事 社團」發文表示，「歡樂三兄弟」14日凌晨1時49分到店內，購買3碗泡麵後，在5分鐘內拿了2盒肉、2顆蛋、2片起司，「店內監視器清楚拍下歡樂三兄弟邊偷邊分，團結一致共享『犯案盛宴』。」

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店家表示，他們透過監視器知道是誰偷的，「竊盜是公訴罪，一旦報案，會留下案底。我們願意等你7天。7/23前，只要你回來面對、誠心道歉、誠意和解。7天後，我們就會選擇按鈴申告、案件成立。」

店家說，希望西屯的熱心民眾可以幫忙指認，且這不是公審，而是給一個機會，讓「歡樂三兄弟」在有前科前可以選擇當個有肩膀的男子漢，「店內有監視器，不是裝飾用的。麵不貴，尊嚴很貴」。

▲▼台中「歡樂三兄弟」笑著偷肉蛋起司　自助泡麵店等自首：7天後提告。（圖／翻攝Let‘s Noodles 24hr自助泡麵店臉書）

▲業者希望3人自首和解。（圖／翻攝Let‘s Noodles 24hr自助泡麵店臉書）

網友看完紛紛留言，「你又不是他們親人幹嘛要等7天？」「心地善良的老闆…很開心在西屯區」、「公訴罪是不能取消的，終身留下案底～即便店家願意和解，法律還是照辦」、「機會是留給潔身自愛的人，該報警就報警了」、「不用給機會，他們在犯案還這麼開心，報警吧」。

也有人說，「是要等超度喔還等7天呢？直接報警公訴罪，否則當你店家太軟弱！殺雞儆猴送幾個去法辦，就沒有人敢在你店裡面幹偷雞摸狗的事！否則你這種軟弱的店家只會口耳相傳，一個接一個來這邊幹東西」，讓店家忍不住回「好啦你最派」。

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