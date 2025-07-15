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LINE「13款免費貼圖」限時下載！胖西是隻河狸、社畜大字貼超實用

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（15）日上架2組免費貼圖，包括「保誠女神×周氏喵喵」和「胖西是隻河狸」；另外，還有11組隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

保誠女神×周氏喵喵 超萌小夥伴日常下載請點

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LINE旅遊 × 胖西是隻河狸下載請點

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水啦！咖豆貓的友邦日常語錄下載請點

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