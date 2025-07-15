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解決照顧長輩與移工雇主語言困擾　台灣工程師打造LINE翻譯機器人

▲▼聊天,語言,翻譯。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台灣工程師開發LINE翻譯機器人助長輩與移工溝通。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

來自台南的網路工程師Kai Huang，因孩子赴泰國就學，目前定居芭堤雅。在當地生活期間，經常面臨語言溝通障礙，從購物、問路到就醫，皆需與當地居民互動。為了解決這些實際需求，他自行開發了LINE上的翻譯機器人「T2GO」，並開放免費使用。

Kai表示，T2GO不需安裝額外App，也無需學習新介面，只要加入LINE好友即可使用，主打「即用即上手」的操作體驗。他希望這項工具能幫助更多與他有類似情境的台灣人，無論是旅居國外、請外籍看護，或短期旅遊都適用。

▲實際使用範例 。（圖／網友Kai Huang提供）

▲實際使用範例 。（圖／開發者Kai Huang提供）

主要功能包括：
語音即時翻譯：使用者只要說中文，T2GO 會自動翻譯成英文或泰文並播放語音回應，適合不擅打字或長輩族群。

文字翻譯：支援將來自他人的英文或其他語言訊息翻譯成中文，幫助用戶快速理解對話內容。

圖片翻譯：針對醫療單據、交通標示、菜單等情境，拍照上傳即可獲得翻譯結果。

群組翻譯：可在LINE群組中自動進行雙語翻譯，無須手動轉傳訊息，適合多方溝通場合。

情境多元：從海外生活到旅遊、照護需求等皆可應用。

目前T2GO提供免費使用版本，單一聊天室可支援一種主要語言搭配英文翻譯。如用戶有訂閱任一付費方案，則可開啟第三語言輔助功能，用於更多元的跨語對話情境。

Kai強調「這是我親手一點一滴做出來的服務，很希望能聽到使用者的回饋，讓我持續優化功能，也希望這項工具能讓大家在科技的幫助下，生活多一分自在。」

隨著跨國移動與多語家庭日漸普遍，類似T2GO這類無需額外下載、操作直覺的翻譯工具，或許能在生活應用中發揮實質效益。不論是長輩、移工、照護需求者或旅外用戶，都可能從中獲得溝通上的便利。未來隨著使用者回饋與技術持續優化，相關應用的成熟度與普及性仍值得觀察。

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