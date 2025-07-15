Meta要打造全球最強AI基地　祖克伯：第一座「超級資料中心」明年啟用

▲Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳立言／綜合報導

Facebook母公司Meta執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布，公司將投入大量資金，打造一系列全新的AI超級資料中心，幫助研發出更聰明、更強大的人工智慧系統。他透露，第一座資料中心名為「Prometheus」，預計在2026年啟用，還有一個名為「Hyperion」的更大計畫，未來將擴展成全球最強之一。

祖克柏強調，Meta並不是單純用高薪「挖角」AI人才，而是想吸引真正有理想的科學家，一起打造所謂的「超智慧」（superintelligence），一種目標能力超越人類大腦的人工智慧。

Meta的第一座AI超級資料中心命名為 「Prometheus（普羅米修斯）」，預計將於2026年正式啟用，其電力規模超過 1GW（十億瓦），等同於一座大型發電廠的供電能力。另一座更加雄偉的設施名為 「Hyperion（海伯利昂）」，未來將會分階段建設，預計擴充至5GW以上，目標是打造目前全球最大規模的AI計算設施。

「Prometheus」與「Hyperion」這兩個名字都來自希臘神話，具有象徵意義。

Prometheus（普羅米修斯） 是帶來火與知識給人類的神，象徵開創與啟蒙。

Hyperion（海伯利昂） 則代表光明與智慧，是推動未來科技發展的重要精神象徵。

Meta以此為名，顯示他們不只在建設資料中心，更是在打造一種超越現代科技極限的新智慧系統。

為了推動這項龐大計畫，Meta在招募上採取不同以往的做法。祖克柏親自參與頂尖人才招募，承諾提供 「小型團隊組織」、讓工程師 「直接向他本人報告」，並開放研究人員使用近乎 「無限量GPU」 的資源。這不僅吸引了許多學界與業界人士，也顛覆了過去「砸錢搶人」的刻板印象。

Meta表示，這些頂尖研究團隊所能使用的AI運算資源，將會是全球密度最高、每人平均可用量最多的企業之一。祖克柏指出「我們的目標是打造整個產業中最精英、最密集的AI研究團隊。」

根據Meta公布的財務資料，2025年公司資本支出預計將達640億至720億美元，而整個超級智慧計畫的投資總額可能高達 數千億美元。這些資金將用來建設硬體、採購晶片、改善資料中心網路架構，並強化AI模型訓練環境。

除了硬體建設，Meta也積極從科技業挖角高階人才。除了傳出以超過2億美元薪酬延攬蘋果AI部門高層跳槽之外，近期也已成功網羅前GitHub執行長Nat Friedman，以及AI新創公司Scale AI的創辦人汪濤（Alexandr Wang）等人加入團隊，展現出強烈的搶才決心。

Meta正在進行一項可能改變全球科技版圖的大計畫。他們不只投入數千億資金興建AI超級資料中心，還用全新的團隊模式與資源配置吸引世界頂尖人才參與。這場「超智慧」之戰，未來不僅會影響AI的發展路線，也可能重新定義我們如何與科技共存。