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Meta出手整頓「AI廢片」及假帳號　非原創內容將失去營利資格

▲▼facebook,meta。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲Meta推出Facebook內容整頓措施。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

社群平台巨頭Meta今（15日）宣布，將進一步打擊Facebook上的「非原創內容」，即重複張貼他人文字、圖片或影片的行為。Meta表示，今年以來已刪除約1,000萬個冒充創作者的帳號，另有超過50萬個帳號因「灌水操作或假互動行為」被處置，包括降低留言曝光與內容觸及率，限制其營利能力。

這項新政策緊接在YouTube宣布類似更新之後，針對利用AI技術大量產製重複、無新意影片的帳號，兩大平台紛紛祭出新措施。

Meta強調，並非所有二次創作都會受罰。加入流行話題、創作反應影片、或添加個人觀點的創作仍被視為原創，但單純重貼他人內容或偽裝成原創者，將面臨觸及下架、暫時停權營利等懲處。對於重複張貼的影片，Facebook未來將降低拷貝版本的流量，並引導觀眾前往原始創作者的連結，確保其能獲得應有的關注與收益。

Meta亦透露，正在測試「原創指向系統」，當發現影片為重製版本時，將自動加入導向原始影片的連結。

此政策調整，也被視為回應日益氾濫的「AI廢片（AI slop）」現象。隨著AI工具普及，社群平台充斥由圖文拼接、AI旁白生成的低品質影片。Meta雖未直接點名AI，但官方說帖中明確建議創作者應避免僅靠「拼貼剪輯」或「加水印」的內容，強調應重視「真實故事性」與影片的實質價值。

此外，Meta再次提醒創作者，不應重複上傳其他平台的內容，並建議提升字幕品質，避免過度依賴未經修飾的 AI 自動生成字幕。Meta表示，這些新措施將在未來幾個月內逐步上線，創作者可透過Facebook的專業儀表板（Professional Dashboard）查閱個別貼文的觸及狀況與違規原因，也能透過專頁主畫面的「支援中心」掌握是否面臨限流或營利風險。

根據Meta最新透明度報告，2025年第一季平台已處置超過10億個假帳號，全球每月活躍用戶中，約3%為假帳號。近來Meta也因自動系統誤判導致大量帳號無預警停權，引發用戶不滿。超過3萬人連署要求改善審核機制與提供真人客服支援，但Meta目前尚未針對此事公開回應。

在創作門檻降低、內容產量爆炸的時代，平台與創作者都正面臨新的平衡挑戰。什麼能留下、什麼該被限流，標準也正在快速演變中。

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