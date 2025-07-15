40歲「火雲邪神」心肌梗塞猝逝　醫籲：小心疼痛徵兆

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40歲「火雲邪神」張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲：出現疼痛徵兆要小心

記者黃翊婷／綜合報導

台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟14日在印尼因心肌梗塞猝逝，享年40歲。三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟表示，心肌梗塞通常來得又急又快，是死亡率很高的急症，發作前大多有前兆，包含如重物壓在胸口的胸悶、呼吸困難、冒冷汗等等，也有可能出現非典型症狀，例如手臂痠麻等等，若出現疼痛徵兆就要小心，但不少人可能會以為只是身體疲累，進而忽略了身體發出的求救訊號。

▲張榮麟獲亞洲室內運動會金牌。(圖／體記協會提供）

▲撞球好手張榮麟14日在印尼因突發心肌梗塞離世。（資料照／體記協會提供）

張榮麟是台灣撞球界的代表性選手之一，曾數度代表台灣出賽，獲獎無數，2021年更是奪下世界排名第一的榮譽，然而，今年7月14日他在印尼雅加達參加比賽，打完第一場之後因身體不適，先回飯店休息，沒想到突發心肌梗塞，等到隊友發現異狀時，他已經沒有呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

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三軍總醫院老年醫學科主任謝嘉娟在「汀洲醫星」專欄發文表示，心肌梗塞通常來得又急又快，是死亡率很高的急症，發作前大多有前兆，包含如重物壓在胸口的胸悶、胸口有拳頭般大的瞬間痛感、呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等等，這時應立刻停止所有活動並坐下或休息，若是急性發作胸悶、胸痛，也可以服用舌下含片，再撥打119求救。

謝嘉娟提到，另外還要注意一些非典型症狀，例如手臂痠麻、下巴、牙頜、腸胃、肩膀、上腹等部位疼痛，這可能是因為心血管的流動堵塞，引發的「輻射性疼痛」，但民眾可能會以為只是身體疲累，進而忽略了身體發出的求救訊號。

「除了典型及非典型症狀，約有四分之一的人完全沒有徵兆，建議定期健康檢查，提早做好自我管理。」謝嘉娟呼籲，預防心肌梗塞，請記得控制體重、三高、維持正常作息、遠離菸酒，適當喝水也可以維持血液暢通，另外還要注意溫差，半夜上廁所或是早上起床時不要過於急促，以免用力過猛造成血壓劇烈波動。

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