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拿200萬「弟媳改口同住」　生孩想逼走婆婆！全場噴：這次挺大姑

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲弟媳要求婆婆與原PO同住。（示意圖／CFP視覺中國）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友怒轟，弟媳婚後不斷提出無理要求，從占用媽媽房間，如今還以小孩也要有自己空間，逼媽媽搬到原PO房間，但事實上孩子才1歲而已，同時也痛斥弟媳拿盡好處卻不做事。文章曝光後，網友熱議「這次我挺大姑」、「先請媽媽把房子過戶給女兒」。

一名未婚女網友在《靠北婚姻》表示，弟弟個性比較軟弱，當年結婚時，小倆口說要到外面買房子，媽媽也二話不說拿出200萬積蓄贊助，錢拿到後，兩人忽然改口想再多存一點，便決定與大家一起同住。

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然而弟媳入住後，堅持要有自己的衛浴空間，媽媽體諒後答應搬到小房間，如今寶寶出生後，夫妻倆又以小孩東西多，要暫放在媽媽房間，媽媽也點頭答應。

殊不知弟媳還是步步進逼，最近表達「小孩大了希望有自己的房間」，於是要求媽媽搬去原PO房間同住。原PO聽完氣炸了，直指「小孩才1歲耶，太不要臉了吧，簡直是乞丐趕廟公！」而這次就連好脾氣的媽媽也不忍了。

此外，原PO也翻出弟媳過往抱怨文，她對外宣稱「坐月子都是自己媽媽照顧，婆婆完全沒幫忙」，但事實是婆婆有包15萬元讓她坐月子，她還經常嫌棄婆婆煮的飯菜，卻從沒為這個家買過一顆菜、出過水電費，讓她傻眼不已。

最後，原PO更硬起來喊話，知道弟媳也會出沒在這社團裡，「我知道妳想打什麼主意，有我在，妳別想了。」

底下網友熱議，「這次我挺大姑」、「這個媳婦拿錢又想拿現在婆婆的房子，很明顯乞丐趕廟公，可以直接趕出去，還留在家要當皇太后嗎」、「弟弟個性軟弱，希望妳繼續強硬起來，保護好媽媽」、「給200萬買房＋坐月子出15萬，光是這樣...是很多媳婦沒有的待遇，很多是坐月子吃飯配眼淚的」、「首先第一步，先請媽媽把房子過戶給女兒，不然其他事情都是有變數的」、「弟弟的態度決定全家人的氣氛，弟媳雖不對，這個應該是弟弟要去解決的問題」、「把錢拿回來，請他們搬出去，各自生活」。

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