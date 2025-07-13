邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

▲邊荷律罕見以「旁分」造型亮相。（圖／IG@yuling34）

圖文／CTWANT

中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律，靠著活潑個性與甜美外型圈粉無數。而昨（12）日邊荷律出場應援時，罕見捨棄以往的招牌「妹妹頭」瀏海，大露額頭的新造型亮相後，網友掀起熱議，紛紛表示「露額頭像回到高中初戀感」、「瀏海梳起來超級正」 。

邊荷律結束12日的應援行程後，在社群平台Instagram上放出2張沒有瀏海的應援照片。照片中可見她難得露出額頭、改為旁分瀏海的造型，搭配她特有的放電眼神，從可愛的形象轉變為較成熟性感。而特別是回眸的那張照片，加上露出香肩，讓人看了覺得特別新鮮。

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▲邊荷律以往的招牌「妹妹頭」瀏海，可愛又甜美。（圖／邊荷律IG）

照片曝光後，網友紛紛留言大讚，「涼水季限定無瀏海邊」、「沒瀏海露額頭欸！整個像回到高中初戀感」、「新髮型很好看」、「瀏海梳起來超級正啊」、「今天沒瀏海，差點認不出來」、「旁分露小額頭的邊真可愛」、「臉變好瘦啊」、「露額頭的荷律很美耶」、「露出額頭變好漂亮」、「邊今天造型放棄瀏海了」；邊荷律也笑說「我珍貴的額頭。」

12、13日為中信兄弟的涼水季，邊荷律這次依舊沒有成功把水潑出去，而是把水潑到自己身上。可愛又搞笑的畫面再度被粉絲瘋傳，笑說「邊荷律不意外地又把水潑到自己身上」、「邊邊表示：怎麼跟我在家練習都不一樣 」、「邊邊哪天變成綜藝咖，我都不意外，第2年了還是潑到自己」、「等了一年就是在等這個大場面」。

不過現場有球迷無視規定，朝向啦啦隊女孩的臉上射水，現場不斷有球團的人告誡球迷以外，中信啦啦隊官方也發文呼籲：「涼水祭，麻煩請不要水槍直接朝女孩眼睛射水柱，也請不要往場內噴水，都往天空噴，以免影響到球員及教練」；邊荷律自己也在貼文寫下「往臉上噴水的話 會給你火拳！」