　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

邊荷律罕見捨棄以往的招牌「妹妹頭」瀏海。（圖／IG@yuling34）

▲邊荷律罕見以「旁分」造型亮相。（圖／IG@yuling34）

圖文／CTWANT

中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律，靠著活潑個性與甜美外型圈粉無數。而昨（12）日邊荷律出場應援時，罕見捨棄以往的招牌「妹妹頭」瀏海，大露額頭的新造型亮相後，網友掀起熱議，紛紛表示「露額頭像回到高中初戀感」、「瀏海梳起來超級正」 。

邊荷律結束12日的應援行程後，在社群平台Instagram上放出2張沒有瀏海的應援照片。照片中可見她難得露出額頭、改為旁分瀏海的造型，搭配她特有的放電眼神，從可愛的形象轉變為較成熟性感。而特別是回眸的那張照片，加上露出香肩，讓人看了覺得特別新鮮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／）

▲邊荷律以往的招牌「妹妹頭」瀏海，可愛又甜美。（圖／邊荷律IG）

照片曝光後，網友紛紛留言大讚，「涼水季限定無瀏海邊」、「沒瀏海露額頭欸！整個像回到高中初戀感」、「新髮型很好看」、「瀏海梳起來超級正啊」、「今天沒瀏海，差點認不出來」、「旁分露小額頭的邊真可愛」、「臉變好瘦啊」、「露額頭的荷律很美耶」、「露出額頭變好漂亮」、「邊今天造型放棄瀏海了」；邊荷律也笑說「我珍貴的額頭。」

12、13日為中信兄弟的涼水季，邊荷律這次依舊沒有成功把水潑出去，而是把水潑到自己身上。可愛又搞笑的畫面再度被粉絲瘋傳，笑說「邊荷律不意外地又把水潑到自己身上」、「邊邊表示：怎麼跟我在家練習都不一樣 」、「邊邊哪天變成綜藝咖，我都不意外，第2年了還是潑到自己」、「等了一年就是在等這個大場面」。

不過現場有球迷無視規定，朝向啦啦隊女孩的臉上射水，現場不斷有球團的人告誡球迷以外，中信啦啦隊官方也發文呼籲：「涼水祭，麻煩請不要水槍直接朝女孩眼睛射水柱，也請不要往場內噴水，都往天空噴，以免影響到球員及教練」；邊荷律自己也在貼文寫下「往臉上噴水的話 會給你火拳！」

延伸閱讀
退稅驚見自己「被結婚」8年！未婚女傻眼了　當地警方回應了
年薪300萬工程師為何「堅持騎車上班？」竹科人曝現實面：太慘烈了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 6863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／中信銀73萬數位存戶注意！　ATM日額將縮至1萬元
準國家誕生！　「新喀里多尼亞」立國
孫安佐表姊「沉默3天痛哭發聲」！　道歉20受害人：自責愧疚
赴日注意！百合颱風「逼近日本」時間點曝：橫掃東日本
川普關稅一波波　為何美股不跌反漲？關鍵曝光
分析／國安局長罕現身華府　不排除軍事安全、政治紛擾成籌碼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上清境注意！台14線77K塌陷出現大坑洞　一半道路不見畫面曝

1年3起行動電源自燃　雙鐵乘車指引：放隨身行李

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

沒訂到飲料！同事在辦公室大喊　「隔天1舉動」網讚：非常會做人

想考醫科！建臺高中1學生「生物科變歷史」確定棄考　明年再戰

大暑要來了！　「4生肖、7姓氏」一路旺到鬼門開

摩羯注意口角紛爭！12星座「最新一週運勢」　獅子投資獲利

熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可小覷」

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

快訊／輕颱「百合」凌晨2:00生成！未來預測移動方向曝光

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

昔日直拍女神Hani近況曝光　樸素現身「沒人認出來」

【又一個忘了喝孟婆湯的】弟主動拍姊舞蹈課畫面　靈活走位拍照竟都是老師

【超暖狗勾】媽假裝打小主人！護主米克斯急得衝上來搶棍子

「沒打過工的人，社交能力比較差」 女團成員Tsuki發言引爭議

GD後台逗虎哥失敗XD　8lo姐曝光暖身花絮

上清境注意！台14線77K塌陷出現大坑洞　一半道路不見畫面曝

1年3起行動電源自燃　雙鐵乘車指引：放隨身行李

邊荷律招牌瀏海不見了！　新造型驚呆全網：超級正

沒訂到飲料！同事在辦公室大喊　「隔天1舉動」網讚：非常會做人

想考醫科！建臺高中1學生「生物科變歷史」確定棄考　明年再戰

大暑要來了！　「4生肖、7姓氏」一路旺到鬼門開

摩羯注意口角紛爭！12星座「最新一週運勢」　獅子投資獲利

熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可小覷」

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

快訊／輕颱「百合」凌晨2:00生成！未來預測移動方向曝光

替李彥秀站台！朱立倫暗批柯建銘「每天在立院發瘋」　還加碼諷綠媒

上清境注意！台14線77K塌陷出現大坑洞　一半道路不見畫面曝

台北東區新開幕南美餐廳「NÓMADA」　拉丁美洲料理混搭台灣靈魂

《天外世界》移植商分析市面主機　稱Switch2效能「略低」Xbox

韓人氣王明星夫妻！　「XL級超豪華婚禮」宴客就多達1200人

北市男酒後騎共享機車買宵夜被攔查　扣車+開罰賠慘了

大罷免前哨戰在南投！5.7萬人手握決定權　綠議員陳玉鈴現身投票

《未知的首爾》台詞水準已經next level！戳心10金句：躲起來只是為了活下去

1年3起行動電源自燃　雙鐵乘車指引：放隨身行李

颱風重創光電設施！屏東太陽能板浮台漂到澎湖海灘　旭東急移除

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

生活熱門新聞

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

快訊／輕颱「百合」凌晨2:00生成

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

台電員站高空電線「推車」搶修！網看跪

全民普發一萬塊　他1原因想拒領：有人更需要

林口長庚自助餐「2菜1麵線」價格驚人　網點1關鍵

熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可小覷」

大暑要來了！　「4生肖、7姓氏」一路旺到鬼門開

泌尿醫讚這款蔬菜是「壯陽菜」：真的健康

妹子看完「紅姐千人斬影片」揭男人識破仍留下2原因

台電人員拚復電！3童大喊：加油辛苦了

幫台南災區募款被酸「立場偏白」粉專氣炸

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉倒床上　遭三男輪流性侵

找到南部停電元凶！柯建銘助理：國民黨害的

女偶像喊「台灣是中國的」遭韓網炎上

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

鬍鬚哥脫褲...紅姐嫌：你太臭了！聽一段話決定硬著頭皮上了

五月天請F4還不夠　1舉動「成大巨蛋第一人」

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

台電員工7天沒回家　妻見工作照淚崩

五月天花2年促成F4合體　內幕曝光！

快訊／輕颱「百合」凌晨2:00生成

輕颱百合最快今晚生成　下周「新颱2路徑」：可能北轉近台

丹娜絲掀出「肺癌元凶」　鄭明典：小心！

即／國軍輕型戰術輪車旗山自撞　3官兵送醫

全智賢驚喜現身GD小巨蛋！

台電員站高空電線「推車」搶修！網看跪

更多

最夯影音

更多

【獨自升空】玩六福村大怒神被朋友出賣　下來趕緊喝酒壓驚XD

【就跟你說了放手】秀朗橋拖板車「頭身分離」 後方駕駛急煞嚇傻

敏感小孩堅定看到人 媽媽超怕：哪裡有啦

【撞好大力...】北市員警凌晨出勤遭撞飛　安全帽脫落重傷送醫

李洙赫現身挺GD！　小巨蛋引轟動快跑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面