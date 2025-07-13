業者賣Switch 2竟是拆售「同捆組」　消保官：應充分告知消費者

▲任天堂Switch 2。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者陳家祥／台北報導

Nintendo Switch 2在台灣上市後掀起搶購潮，但也傳出不少消費亂象。作家謝知橋指出，在遊戲機店購買單主機，店家竟然是拆開同捆組取出遊戲片，再販售主機，直言應該要提前告知。對此，業者表示，已經在第一時間緊急處理，並且致歉，也願意接受退貨及退費。消保官也表示，業者必須充分告知販售的商品內容，是否有經過拆賣。

作家謝知橋在臉書上分享，滿心期待到三創園區購買Nintendo Switch 2單主機版本，店家卻當著他的面把套組裡的遊戲片拆出，再販售主機。他直言，如果有事先講，他完全能理解這種做法，雖然不一定會接受，但是前提要先講，但從預購頁面、統計排隊的表單、乃至現場結帳時，都沒有人告訴他這件事。

謝知橋還舉例，單主機售價1萬4380元，同捆包1萬5580元，價差1200元；同捆包內的《瑪利歐賽車》單售價為2280元，若業者將遊戲單獨售出，可賺取價差1080元。

後續謝知橋也在臉書貼文更新，指店長已對未事先告知的狀況致歉，並說明可以協助處理退貨退貨，後續他也已前往店家順利完成退款。他說，溝通後可理解因首批完全沒有單主機版但仍有玩家想購買，因此店家做出拆賣的選擇，只希望之後若有類似情況能先告知，店長也承諾日後會做更好的員工督導。

對此，主任消保官林傳健說，業者應提供充分且正確之消費資訊，不得有誤導或欺罔之行為。一般消費者對於購買遊戲「主機」，通常認知為完整且未拆封之商品。若業者實際銷售模式為將同捆包拆售，仍應於消費者購買前充分告知，使消費者明確知悉，以決定是否購買。如有消費爭議，可向各縣市政府提出消費爭議申訴，以維護自身權益。