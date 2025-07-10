ChatGPT爆紅像素狗狗圖怎麼做？教學＋指令一次看，毛孩變身超簡單

▲用ChatGPT將狗狗變身卡通像素風 。（圖／記者吳立言製圖）

記者吳立言／綜合報導

近期社群平台上掀起一股「像素角色化」熱潮，不只是人物圖，就連寵物也能化身為復古可愛的虛擬角色。透過ChatGPT的圖像生成功能，只需搭配簡單的提示詞，即可將一張狗狗照片轉換為專屬的像素風插圖，並與實際照片合成，打造創意十足的合成照，迅速成為網友熱門分享內容。

這項玩法操作簡單，風格選擇多元，常見有「everskies虛擬遊戲風」與「pixel格狀像素風」兩種。使用者可依喜好指定風格，打造個人專屬寵物角色。

想製作小狗、小貓的像素插圖？只要準備好照片，並依以下步驟操作即可：

Step 1：準備照片與提示詞

開啟支援圖片上傳與圖像生成功能的ChatGPT（需Plus或Pro訂閱），將小狗照片上傳，並貼上下列提示詞：

提示詞範例：

學習everskies／pixel的像素畫風

模仿照片中形體、臉部特徵、表情、毛色、配件，畫出一張像素風小狗插圖

背景白底，只要一隻完整的小狗角色即可

若喜歡簡潔畫風，也可將第一句改為「學習pixel 像素畫風」。

Step 2：去背像素角色圖

生成後的角色圖若為白色背景，蘋果用戶可使用iPhone長按圖片進行快速去背（出現「拷貝」即表示成功），也可透過remove.bg等網站處理。

Step 3：合成照片

使用IG限時動態、Canva或Picsart等圖片編輯工具，將像素小狗角色圖貼在背景照片上，就能輕鬆合成一張有趣又吸睛的AI虛擬照。

除了單隻狗狗，也有使用者嘗試將雙狗、狗與主人的合照一起上傳，並依情境調整提示詞，例如加入「兩隻狗」、「狗與主人一起畫進去」等關鍵語句，就能生成互動感十足的像素場景。

將 AI 技術應用在寵物創作上，不只具趣味性，也展現個人風格與寵物特色。透過ChatGPT的簡單操作，即使沒有繪圖基礎，也能為毛小孩打造獨一無二的像素插畫。從生活照合成、社群貼文到禮物卡片，都是活用AI創作的最佳場景。