　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

ChatGPT爆紅像素狗狗圖怎麼做？教學＋指令一次看，毛孩變身超簡單

▲▼ 。（圖／記者吳立言製圖）

▲用ChatGPT將狗狗變身卡通像素風 。（圖／記者吳立言製圖）

記者吳立言／綜合報導

近期社群平台上掀起一股「像素角色化」熱潮，不只是人物圖，就連寵物也能化身為復古可愛的虛擬角色。透過ChatGPT的圖像生成功能，只需搭配簡單的提示詞，即可將一張狗狗照片轉換為專屬的像素風插圖，並與實際照片合成，打造創意十足的合成照，迅速成為網友熱門分享內容。

這項玩法操作簡單，風格選擇多元，常見有「everskies虛擬遊戲風」與「pixel格狀像素風」兩種。使用者可依喜好指定風格，打造個人專屬寵物角色。

想製作小狗、小貓的像素插圖？只要準備好照片，並依以下步驟操作即可：

Step 1：準備照片與提示詞
開啟支援圖片上傳與圖像生成功能的ChatGPT（需Plus或Pro訂閱），將小狗照片上傳，並貼上下列提示詞：

提示詞範例：

學習everskies／pixel的像素畫風

模仿照片中形體、臉部特徵、表情、毛色、配件，畫出一張像素風小狗插圖

背景白底，只要一隻完整的小狗角色即可

若喜歡簡潔畫風，也可將第一句改為「學習pixel 像素畫風」。

▲▼ 。（圖／記者吳立言製圖）

Step 2：去背像素角色圖
生成後的角色圖若為白色背景，蘋果用戶可使用iPhone長按圖片進行快速去背（出現「拷貝」即表示成功），也可透過remove.bg等網站處理。

Step 3：合成照片
使用IG限時動態、Canva或Picsart等圖片編輯工具，將像素小狗角色圖貼在背景照片上，就能輕鬆合成一張有趣又吸睛的AI虛擬照。
除了單隻狗狗，也有使用者嘗試將雙狗、狗與主人的合照一起上傳，並依情境調整提示詞，例如加入「兩隻狗」、「狗與主人一起畫進去」等關鍵語句，就能生成互動感十足的像素場景。
將 AI 技術應用在寵物創作上，不只具趣味性，也展現個人風格與寵物特色。透過ChatGPT的簡單操作，即使沒有繪圖基礎，也能為毛小孩打造獨一無二的像素插畫。從生活照合成、社群貼文到禮物卡片，都是活用AI創作的最佳場景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光...恐被判死刑
獨／起底團購主李女！多人告她詐欺不成　還被嗆：雨後終會有彩虹
快訊／高雄「6行政區」明停班停課
快訊／五口命案「電腦查詢」留驚悚紀錄　中檢晚間再發聲
獨／團購主李女正面曝！佈局2年訛2千萬　受害老闆曝：演技十足

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

ChatGPT爆紅像素狗狗圖怎麼做？教學＋指令一次看，毛孩變身超簡單

震撼亮相！Grok4正式登場　超大型推理模型挑戰業界天花板

Google廣告金雞母遇強敵　傳OpenAI將打造自家AI瀏覽器

告別分頁地獄！Perplexity推出全新AI瀏覽器「Comet」

蘋果美學進軍AI世界　Jony Ive將領軍操刀OpenAI設計任務

快訊／OpenAI將推出高度整合瀏覽器！　挑戰Google Chrome地位

LG發表精準醫療AI模型「Exempathy 2.0」　癌症基因預測只需一分鐘

十年怪病竟靠ChatGPT解開　醫師驚呼：怎麼沒早點想到

Grok輸出仇恨言論遭禁言　xAI緊急修正模型止血

AI人才爭奪白熱化　OpenAI一次挖走特斯拉與Meta重量級工程師

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

ChatGPT爆紅像素狗狗圖怎麼做？教學＋指令一次看，毛孩變身超簡單

震撼亮相！Grok4正式登場　超大型推理模型挑戰業界天花板

Google廣告金雞母遇強敵　傳OpenAI將打造自家AI瀏覽器

告別分頁地獄！Perplexity推出全新AI瀏覽器「Comet」

蘋果美學進軍AI世界　Jony Ive將領軍操刀OpenAI設計任務

快訊／OpenAI將推出高度整合瀏覽器！　挑戰Google Chrome地位

LG發表精準醫療AI模型「Exempathy 2.0」　癌症基因預測只需一分鐘

十年怪病竟靠ChatGPT解開　醫師驚呼：怎麼沒早點想到

Grok輸出仇恨言論遭禁言　xAI緊急修正模型止血

AI人才爭奪白熱化　OpenAI一次挖走特斯拉與Meta重量級工程師

新北改善碧潭大橋環河路口　新增按壓式號誌與斜坡道

貨櫃協會建議構建跨部會資料庫整合共享大平台　簡化行政作業流程

批羅織罪名押他11個月！柯文哲虧檢操控特定媒體：已到唾面自乾

國內4大航空上半年營收寫新高！　6月僅星宇年月雙增

屏東豪雨！望嘉村擋土牆崩塌　住戶一回頭...廚房、廁所不見了

GD泰國演唱會突宣布取消！　主辦曝「不可抗力因素」歌迷怒了

東京夏季聽奧11月15日登場　中華隊共78位好手參賽

新興6月有船隻做30天塢修、營收年減12.84%　看好H2市場需求回升

查克拉對決不是即興！鄭浩均「封印」魔鷹原來事先套招

獨／起底團購主李女！多人告她詐欺不成　還被嗆：雨後終會有彩虹

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

AI科技熱門新聞

快訊／OpenAI將推出高度整合瀏覽器！　挑戰Google Chrome地位

Grok4超大模型震撼發表

研究揭DeepSeek用戶活躍度直線下滑

Perplexity推出AI瀏覽器「Comet」

十年怪病竟靠ChatGPT解開

OpenAI：GPT-5將整合所有AI功能

ChatGPT像素寵物教學＋指令一次看

前蘋果設計長Jony Ive團隊加入OpenAI

傳OpenAI將打造自家瀏覽器

大量企業想靠AI省錢結果賠更多

LG發表精準醫療AI模型「Exempathy 2.0」

ChatGPT測試「一起學習」新功能

吳恩達傳授AI實作秘訣

OpenAI延攬特斯拉與Meta重量級工程師

更多熱門

相關新聞

復華投信估：下半年台股落在21000～25000點　AI引領重返成長

復華投信估：下半年台股落在21000～25000點　AI引領重返成長

台股下半年因關稅及匯率議題使行情呈現前低後高趨勢，復華投信表示，預估大盤區間為21000～25000點，待貿易新秩序建立、不確定因素淡化後，AI將引領台股重回成長創高之路，半導體/ASIC等供應鏈為產業長線布局主旋律，新台幣升值內需受惠、高息低波個股則是傳產亮點。

東森REGAL「270萬柏金包」得主現身！

東森REGAL「270萬柏金包」得主現身！

馬自達第3代大改款CX-5發表

馬自達第3代大改款CX-5發表

年花200億在AI　何小鵬：大企業一定要全面運用

年花200億在AI　何小鵬：大企業一定要全面運用

AI開刀時代　機器人首度自主執行膽囊手術

AI開刀時代　機器人首度自主執行膽囊手術

關鍵字：

ChatGPTAI圖像生成像素風everskiespixel

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

台灣首款油電動力125機車開賣

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

天心49歲身材超猛！

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病

更多

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面