告別分頁地獄！Perplexity推出全新AI瀏覽器「Comet」

▲Comet瀏覽器。（圖／Perplexity）

記者吳立言／綜合報導

由Perplexity執行長Aravind Srinivas領軍的團隊，於今（9日）正式發表一項重要產品，AI驅動的「智慧瀏覽器Comet」。這款瀏覽器被定位為使用者的「思考夥伴與數位助理」，希望重新定義我們使用網路的方式，從「被動瀏覽」轉變為「主動思考」。

Comet首波開放給Perplexity Max訂閱用戶，而一般用戶則採取邀請制等候名單機制，以確保產品體驗能夠持續優化。

Srinivas 表示，過去三十年，網際網路已從單純資訊瀏覽工具，轉變為人類工作、生活與連結的空間，但瀏覽器的界面仍停留在原始階段。Comet則試圖打破「分頁地獄」與「超連結迷宮」，讓使用者能在單一智慧介面中自然切換情境，並與網路內容進行如同思考般流暢的互動。

舉例來說，用戶可以請Comet根據頁面上的內容預約會議、發送電子郵件，甚至完成購物或整合一天的行程規劃，猶如與一位熟悉你生活節奏的智慧助理共處。Comet也強調對「好奇心」的支持。使用者只需劃選任何段落，便可立即取得解釋、背景知識，或擴展探索相關主題，而不會中斷原本的工作流程。

Srinivas表示「Comet讓網路真正發揮它的潛力，放大人類智慧，而非分散注意力。」

團隊強調未來將持續根據用戶回饋迭代，並結合最新 AI 技術強化功能與準確性。Srinivas最後補充「未來屬於那些永遠保持提問的人，我們的使命就是為他們打造工具。」