也在土城明德路！家暴父違反保護令當街打兒　檢警火速拘提

圖文／鏡週刊

新北市土城區日前才發生一名有家暴前科的男子當街砍殺妻子、小姨子的慘劇，昨（8日）又傳出有一名李姓男子違反保護令，當街持安全帽猛K兒子。警方介入發現，李男已被妻子聲請保護令獲准，立刻報請新北地檢偵辦，今（9日）將李男拘提到案。

新北市土城區的46歲謝姓男子因為家暴被妻子聲請保護令，但他違反規定回到家中拿東西，和妻子起了衝突後被報警逮捕，隨後被檢方無保飭回；未料他7日上午竟在明德路二段上開車埋伏，衝撞騎機車的妻子與小姨子，隨後持預藏的長刀砍死2人。外界質疑為何他違反保護令仍可輕易交保、導致他有機會可以對被害人不利。

當街砍人事件引發輿論熱議後，土城明德路8日又傳出一名李姓男子騎機車帶著妻兒「4貼」上路，兒子看似為10多歲的青少年，網路有影片顯示，李男因故突然對兒子動怒，停車大罵並持安全帽狠K兒子好幾下，兒子沒有反抗，最後蹲上機車前方踏板，仍被李男拍打頭部。

影片曝光引發是否不當管教的討論，警方獲報後介入調查，發現李男先前就被妻子向法院聲請核發保護令，還在有效期間內，此舉已經違反保護令，不僅時機敏感，地點也相當巧合，警方立刻報請新北地檢指揮偵辦，檢方開出拘票，今晚已將李男拘提到案。

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