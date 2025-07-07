皮克斯創意長批AI「太無聊」　坦言缺少靈魂的動畫無法打動人心

▲道克特：動畫裡的創意不能被取代 。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳立言／綜合報導

皮克斯首席創意長（CCO）彼特・道克特（Pete Docter）近日公開表示，當前人工智慧（AI）技術雖然持續進步，卻尚未展現足以撼動動畫創作核心的能力。他認為「AI現階段實在太平凡，坦白說就是無聊。」

道克特日前在喜劇演員Mike Birbiglia 主持的Podcast節目《Working It Out》中，分享了自己對AI在創意產業中的角色觀察與思考。道克特表示，AI技術雖已在多個產業快速佈局，也引發不少娛樂從業者的焦慮，但在動畫這樣結合節奏、情感與角色表演的領域，AI仍難以真正嶄露頭角。

「以前你得是天才畫師，才能做出有生命力的角色，但現在有工具可以幫你補強技術上的落差，這是好事。」他說。不過，即使如此，他仍認為這些工具無法取代創作過程中人類對角色情感、故事節奏與觀眾共鳴的掌握能力。道克特進一步表示，他樂見AI作為「技術型助理」的角色，例如協助動畫師處理重複性高、機械化的工作內容，像是中間動畫繪製、自動化修圖或運動補間等，讓創作者能將更多心力投注於角色表演、敘事節奏與情感傳達。「我很期待AI幫忙分擔部分工作，讓動畫師更專注在表演上。」

他指出，2023年編劇工會長達五個月的大罷工，便凸顯了業界對AI取代人力的深層擔憂。然而從創作者角度來看，他並不認為AI真能取代動畫製作中「賦予角色靈魂」的關鍵過程。回顧過去手繪時代，道克特坦言，當時能同時掌握動作原理、節奏控制與表演張力的動畫師極為稀有，而電腦技術的加入，確實降低了入門門檻，讓更多人得以參與其中。

他強調，創作並不是單靠演算法或數據堆疊就能產生的。動畫的「靈魂」，即那份讓觀眾產生情感共鳴的力量，來自於創作者本人的經驗、品味與審美判斷，這些仍無法由AI模擬或學習。他補充「AI可以生成角色的形象，但靈魂，還是得靠人注入。」

面對數位與自動化浪潮快速改變產業現況，道克特提出了相對冷靜而務實的看法。他肯定AI的應用潛力，卻也強調，藝術創作的核心始終在於人類的直覺與情感，而這正是技術難以取代的關鍵所在。