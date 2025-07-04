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矽谷版神鬼交鋒？ 面試零失誤、履歷誇張完美　工程師連騙五家公司

▲▼ 。（圖／YouTube@TBPNLive）

▲當事人於7月3日現身科技節目親自說明自身處境 。（圖／YouTube@TBPNLive）

 記者吳立言／綜合報導

近期矽谷新創圈掀起一場技術與誠信的論戰，主角是一位來自印度的軟體工程師Soham Parekh。他被多家創業公司指控，同時在多間公司任職長達數年，卻未如實告知，形同在遠端工作風氣下「遊走灰色地帶」，堪稱一場「矽谷版神鬼交鋒」。

事件起因於7月2日，影像生成新創Playground AI執行長Suhail Doshi在社群平台X上發出警告，指出Parekh同時在多家新創工作，並稱「他持續在YC（Y Combinator）支持的公司之間轉職，請提高警覺。」此貼文迅速引發關注，點閱超過 2,000 萬次，並帶動其他創辦人接連出面指認。

Lindy執行長Flo Crivello也表示，曾於近期錄用Parekh，但在得知相關消息後火速解除合作關係。Antimetal執行長Matt Parkhurst也證實，Parekh曾於2022年擔任公司首位工程師，但在察覺他另有兼職後即中止雇用。Sync Labs、Pally AI、Mosaic、Reworkd等多間YC支持的新創公司亦與此人有接觸或錄用紀錄。

多名創辦人一致指出，Parekh在面試時表現優異，技術能力強大，尤其在演算法與前端技術上極具實力。然而，部分公司察覺異常，例如Reworkd透過Zoom IP記錄發現，Parekh聲稱人在美國，但實際連線地點位於印度，與入職條件不符。

另一家AI監控新創Agency聯合創辦人Adam Silverman表示，Parekh透過主動私訊應徵職缺，安排面試後卻多次更改時間，且堅持遠端工作，也引發團隊警覺。知名AI話題公司Cluely的執行長Roy Lee雖未錄用Parekh，但坦言其面試表現令人印象深刻。

面對外界質疑，Soham Parekh於7月3日現身科技節目《Technology Business Programming Network》（TBPN），親自說明自身處境。他坦承自2022年起曾同時任職多家公司，並強調自己從未使用AI工具協助工作，也未委託他人代勞。

他在節目中自述，工作時間平均一週高達140小時，相當於每天20小時不間斷。他表示，這樣的工作節奏雖然極端，但讓他迅速累積技能，並坦言當時面臨經濟壓力，因而選擇多份收入來源。據其說法，他曾放棄原本錄取的研究所機會，改投身新創圈。

然而，根據Playground AI執行長公開的履歷資料，Parekh曾聲稱擁有喬治亞理工學院碩士學位，但相關學歷真偽未經證實。當主持人詢問，為何不選擇與公司協商薪資以解決經濟問題時，Parekh回應他習慣將私人與工作分開，也傾向選擇低薪資但高股權的合作方式。此說法再度引發外界質疑其動機。

事件持續延燒之際，Parekh宣布加入一家名為Darwin Studios的新創公司，並聲稱此為他目前唯一任職的單位。然而該則貼文與Darwin Studios執行長的聲明均在數小時內刪除，增添外界對其去向與職業安排的疑慮。

對於這起事件，有人批評他是「騙子型工程師」，也有人認為他展現了體制漏洞與遠端文化的極限測試。包括 Cluely在內的部分新創公司則以話題行銷為操作模式，讓不少人猜測 Parekh是否也將步上「話題即商機」之路。

事件爆發後，社群平台上流傳大量迷因與討論，無論Soham Parekh最終能否化危機為轉機，這場風波已引發矽谷對「遠端信任機制」、「技術 vs 誠信」的深刻反思。

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