你的AI開始主動關心你？Meta測試聊天角色自動傳訊新功能

▲Meta。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

社群科技巨頭Meta近期展開一項新功能測試，讓其開發的AI聊天機器人具備「主動發送訊息」的能力，並在WhatsApp、Messenger與Instagram等平台上應用，進一步強化用戶互動體驗。

根據測試內容，這些聊天機器人將能在與用戶進行過互動後，主動傳送訊息、詢問近況，甚至針對過往對話進行追蹤。例如一位名為「電影魔法大師」的角色可能會發出類似「今天過得還好嗎？最近有沒有發現喜歡的配樂或電影？」的訊息。

根據外媒《BusinessInsider》指出，這項測試由Meta與資料標記公司Alignerr合作進行，用戶可透過Meta AI Studio平台創建自訂角色，並選擇是否將其公開在社群頁面、限時動態或以連結形式分享。根據官方規範，AI只有在使用者主動發送五則以上訊息，且仍於14天內互動時，才會發送主動訊息。若對方沒有回覆，AI也不會再次追蹤。

Meta表示，這項功能旨在「延續對話，探索更多主題」，但與此同時，也引發使用者隱私與安全風險的關注。官方強調，AI並非專業顧問，不應被用來做出醫療、心理、法律或財務決策，並提醒用戶勿將其視為專業建議來源。

目前並未發現Meta對使用年齡設有全面限制，僅部分地區如美國田納西州及波多黎各針對青少年使用AI機器人有所法律規範。

此舉也被外界視為Meta強化社群平台參與度的另一手段，延續執行長馬克·祖克柏提出「對抗孤獨感」的策略。根據先前解密的法庭文件，Meta預期生成式AI將在2025年創造約20至30億美元營收，並在2035年上看1.4兆美元，營收來源將來自AI模型授權與合作推廣。

Meta尚未對AI商業化方向作出明確說明，包括是否會導入廣告或付費訂閱服務。外界也關注此功能是否將與Meta的虛擬實境平台Horizon進一步整合。儘管技術類似於Character.AI與Replika等AI夥伴平台，但業界也警告類似產品在缺乏監督時可能導致負面後果，部分業者已因爭議事件面臨訴訟。

隨著AI逐漸融入日常社交體驗，如何在創新與安全之間取得平衡，將是平台與用戶共同面對的關鍵課題。