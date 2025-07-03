南投婦騎車出門買菜！50公里外山區迷路　員警夜間尋獲助返家

▲▼南投一名86歲老婦日前騎機車出門買菜，疑似失智症併發迷途，竟騎了50公里到和平山區果園，員警循線夜間在產業道路上尋獲她並通知家屬帶回。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導



一名南投草屯86歲許姓老婦，日前(6月25日)上午從住家騎機車到市場買菜，途中疑因失智迷途，竟一路騎乘超過50公里，跑到台中市和平山區迷路，所幸員警即時接獲通報，迅速調閱路口監視器展開地毯式搜尋，最終發現其身影，並在晚間9時許於山區產業道路上尋獲老婦，將她帶回派出所後連絡家屬協助其平安返家。





台中市和平警分局在6月25日晚間6時接獲協尋通報，和平派出所值班警員陳裕凱獲報後，立即調閱路口監視器影像，掌握老婦人衣著特徵及機車車號，確認其行蹤仍在和平區轄內，隨即通知線上同仁擴大搜尋。經員警一番努力，終於在和平區東關路三段崑崙巷發現許婦獨自一人摸黑徒步行走，警方立即上前關懷並帶返派出所休息，同時通知其家屬前來接回。許婦家屬趕抵派出所後，對警方熱心協助、積極尋人表達由衷感謝。





家屬表示許婦近年來出現失智症狀，記憶力衰退，常常忘記生活細節。當日她原本只打算外出購買日用品，卻意外一路從南投騎車至台中東勢，再沿山路進入和平區山區。員警在發現許婦當下，並未看到其機車，遂持續於附近小巷及果園展開巡查，並拜託鄰近居民協助注意。

經過多日搜尋，終於6月28日在崑崙巷一處果園中尋獲遺失機車，讓此起迷途事件圓滿落幕。和平警分局長施永昭呼籲，民眾如發現疑似走失長者，應主動提供協助並通報警方，共同守護社區安全。同時也提醒家中如有失智長輩，應隨身攜帶身分識別證明或配戴防走失手鍊，避免獨自外出，以利警方於第一時間確認身分，迅速協助返家。