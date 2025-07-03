醫學院生分屍奇案！　狠殺岳父母「電鍋燉內臟」

▲陳雲輝殺害岳父母後分屍，並將死者的心臟、肝臟放進電鍋蒸煮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

39年前，台北市合江街發生一起駭人聽聞的分屍案，大學念醫學院的凶手陳雲輝為了奪產，狠心將岳父母殺害、肢解，甚至將死者的心臟、肝臟放進電鍋蒸煮。他原本計畫犯案後潛逃出境，沒想到被提早回家的小舅子撞見，所以來不及收拾護照、行囊，就倉皇逃逸，因為走投無路，3天後投案，最終被判死刑、槍決伏法，至於小舅子至今仍住在凶宅，難以走出父母慘死的陰霾。

1986年8月29日下午，23歲的莊姓男子提早返回台北市合江街的住家，他走上公寓4樓、推開家門，濃烈的血腥味立刻撲鼻而來，客廳、浴室及廚房到處都是血，地上凌亂不堪，驚魂未定的他呼喊父母，但無人回應，只見廚房的電鍋還冒著煙，浴室裡有幾個旅行袋，裡面塞滿不明物體，他還沒反應過來，姊夫陳雲輝卻突然從房間衝出，頭也不回地逃離現場。

▲陳雲輝（圖）為奪財產，將岳父母殺害後，殘忍分屍。

莊男回過神，立刻報警求助，警方獲報後迅速趕到現場，越過地上的血跡，進入浴室，把6個旅行袋打開，結果發現裡面裝著莊男父母的頭顱及超過30塊屍塊。法醫到場，拼湊屍體，驚覺部分內臟遺失，後來才在廚房的電鍋裡，找到被蒸煮的人體心臟和肝臟。

警方調查，死者莊姓夫婦年輕時從雲林北上打拚，靠經營超市、開理髮店累積資產，再把賺到的錢投入房地產，在台北市合江街購入多戶房產，身家超過千萬元，在當年算是相當富裕。案發同年，他們賣掉超市，準備移民到阿根廷與女兒、女婿團聚，安享晚年，沒想到竟慘死家中。

至於涉嫌重大的陳雲輝，就是死者住在阿根廷的女婿，前不久才回台灣，警方清查發現，陳倉皇逃出太太娘家，來不及帶走現金及護照，應該無法出境，也沒有辦法藏匿太久，果然案發3天後，陳就獨自現身台北地檢署投案。

▲死者夫婦（圖）賣掉超市，準備移民阿根廷與女兒、女婿團聚，未料卻遭女婿謀殺分屍。

1986年5月，不知女婿財務狀況的莊姓夫婦被陳雲輝說服，準備移民到阿根廷，還聽信陳「協助資產轉移」的建議，將名下的房產、存款、珠寶過戶到陳的名下，財產陸續移轉後，剩最後一筆200萬元現金還沒匯款，急需用錢的陳多次向岳父母索討，反而讓莊姓夫婦產生戒心，故意拖延沒有交出。

陳雲輝討錢遭拒後，心生不滿，認為必須讓岳父母永遠消失，才有機會徹底占有這筆財富，於是開始策畫謀殺行動，他準備好棄屍用的旅行袋，選在僅有岳父母在家的時段，帶著裝有鐵鎚、扳手、刀械等凶器的袋子，進入太太娘家。

▲警方進入案發現場時，電鍋仍不斷冒著白煙，裡面裝著死者的心臟和肝臟。

陳雲輝一進門，先用鐵鎚和扳手將完全沒有防備的岳父母打昏，隨後用刀將二人刺死，之後再將二具屍體拖進浴室，利用自己曾在醫學院學過的知識，把屍體肢解成30多塊、放進行李袋，為了洩憤，還將死者的心臟與肝臟割下，放入電鍋蒸煮。

陳雲輝原本計畫犯案後分批棄置屍塊，再帶著鉅款與護照潛逃海外，萬萬沒有想到小舅子提前返家，導致計畫失敗。陳供稱，當他還在屋內處理屍體，忽然聽見小舅子進門，一時反應不及，才驚慌逃離。

由於分屍加上電鍋蒸心肝，案情駭人，消息曝光後，媒體大幅報導，社會一片譁然，因罪證確鑿，加上陳雲輝坦承犯案，檢方很快將他起訴、求處死刑。



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