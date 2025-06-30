快訊／熱飆37.4度！14縣市高溫警示　雙北亮橙色燈號

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署針對14縣市發布高溫警示，其中因各地天氣晴朗炎熱，今（30）日台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署觀測資料，今天中午全台最高溫出現在新北市三峽測站達37.4度，彰化縣花壇則有37.2度，台北市社子在下午1時40分也出現37.1度。不過氣象署表示，社子及三峽，因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

台北市、新北市、彰化縣

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署