人人都能做AI工具！Claude全新推出內嵌功能與創作空間

▲Claude Code。（圖／ANTHROPIC）

記者吳立言／綜合報導

Anthropic今（26日）宣布為旗下生成式AI工具Claude推出兩項全新功能，分別是專為創作打造的「Artifacts空間」，以及可直接在創作中嵌入AI智能的「AI應用內嵌功能」，即日起開放所有帳號試用，使用者只需在設定中啟用「Create AI-powered artifacts」即可進入Beta測試。

Introducing two new ways to create with Claude:



A dedicated space for building, hosting, and sharing artifacts, and the ability to embed AI capabilities directly into your creations. pic.twitter.com/SgJHPmScsb — Anthropic (@AnthropicAI) June 25, 2025

新推出的「Artifacts 空間」旨在提供用戶一個整合的創作與管理平台，用戶不僅能夠打造自己的AI工具與應用，還能瀏覽由社群策展的精選作品、fork（複製）現有artifact進行個人化修改，並將所有項目集中管理，提升創作效率與可重複使用性。

另一項重大更新是「AI功能內嵌」。此功能讓開發者或創作者可以將Claude的智慧直接嵌入自己的應用中，建構出具備AI推理能力的互動工具。值得注意的是，用戶分享應用後，觀看者須以自己的Claude帳號登入，使用行為將計入其個人訂閱配額，不會影響創作者的使用額度，讓共享變得更具彈性。

此舉意味著Claude不再僅是單純對話型AI，Anthropic正積極將其轉型為一個AI創作與應用平台，進一步拓展使用情境與創作自由度，預期將對教育、內容產出、工具開發等領域帶來顯著影響。