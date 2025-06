人人都能做AI工具！Claude全新推出內嵌功能與創作空間

▲Claude Code。(圖/ANTHROPIC)

記者吳立言/綜合報導

Anthropic今(26日)宣布為旗下生成式AI工具Claude推出兩項全新功能,分別是專為創作打造的「Artifacts空間」,以及可直接在創作中嵌入AI智能的「AI應用內嵌功能」,即日起開放所有帳號試用,使用者只需在設定中啟用「Create AI-powered artifacts」即可進入Beta測試。

Introducing two new ways to create with Claude:



A dedicated space for building, hosting, and sharing artifacts, and the ability to embed AI capabilities directly into your creations. pic.twitter.com/SgJHPmScsb