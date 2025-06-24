歷經Facebook、Uber、OpenAI　前主管揭露四大平台產品背後共通哲學

▲Peter Deng。（圖／YouTube@LennysPodcast）

記者吳立言／綜合報導

曾在Facebook、Instagram、Uber與OpenAI等科技巨頭擔任核心產品主管的Peter Deng，近期在一場深度訪談中分享他對產品設計與領導的核心觀點。他指出，即便這些公司背景與技術大相徑庭，真正推動產品成功的核心邏輯卻高度一致：不是技術突破，而是對人類需求的深刻理解與系統性執行。

Peter Deng是產品界低調但深具影響力的領導者，他是Instagram的第一位產品主管，打造過Facebook Newsfeed與Messenger，也曾領導Uber騎士端產品，並在OpenAI擔任產品副總裁，負責ChatGPT的設計與ChatGPT Enterprise推出。

儘管橫跨社群、出行與AI領域，他觀察到成功產品的背後其實有高度共通的哲學原則：

在Uber，他認識到用戶真正關心的不是UI（使用者介面），而是「價格」與「預計到達時間（ETA）」，這些才是驅動行為的核心。「你認為的產品可能是螢幕上的像素，但對使用者來說，是他能否準時搭上車、是否信任你的服務。」

在Facebook，設計Newsfeed時的挑戰在於，如何在龐大資訊中維持用戶的信任與參與感。到了OpenAI，他則思考如何讓AI模型不只是強大，而是被「感覺很好用」地融入日常。

Deng強調，產品從1成長到100的階段不能靠衝刺，而必須「放慢腳步」，專注在系統設計。例如Uber的接送地點邏輯、Facebook的資訊排序規則、OpenAI的記憶與工作空間機制，皆為背後的「隱性設計」。

他直言「許多科技公司最成功的產品，並非始於技術創新，而是對人類基本需求的準確捕捉。」Facebook滿足社交連結，Uber解決移動不確定性，ChatGPT則協助使用者快速表達與思考。

Peter也點出，建立資料飛輪與嵌入式工作流程，是未來AI時代產品護城河的關鍵。他認為企業若能讓產品成為使用者每天工作的一部分，即使沒有技術優勢，也能建立高黏著度的競爭力。同時，他的領導哲學也值得借鑑。他強調「六個月後如果我還在告訴你該做什麼，那我找錯人了。」他相信好的團隊成員應該能自主學習與反饋，這種信任文化才能讓創新持續發生。