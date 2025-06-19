政府高官也愛用加熱菸　知情人士：關閉市場恐釀犯罪叢生

▲梁文傑（左1）、潘孟安（左2）都是加熱菸愛用者，遭陳琬惠、王鴻薇等人檢舉違規抽加熱菸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2023年3月，新版《菸害防制法》上路後，加熱菸受到納管，但要合法上市，必須通過衛福部的健康風險評估審查才核准，時至今日尚未通過審查。然而，黑市需求仍龐大，財政部統計加熱菸走私數量，比去年同期暴增86%，甚至也有政府高官被直擊違規偷抽。有業者舉例，澳洲的菸品黑市，就發生多起黑幫為了加熱菸等走私菸草搶地盤火拼的事件，擔憂台灣市場若持續閉關，恐會產生類似犯罪情事發生，呼籲政府重視此問題。

本刊調查，陸委會副主委梁文傑在2023年11月時，遭時任立委的陳琬惠爆料，於新潮流的餐廳聚會時吸食加熱菸；另外，時任民進黨總統參選人賴清德競選總幹事的潘孟安，也被立委王鴻薇爆料，在同年8月在台北市八德路田園海鮮餐廳門口，與林錫耀、史哲、許立明、張惇涵等人聚會，公然在門口抽加熱菸，梁、潘均被向台北市衛生局檢舉。

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知情人士Ｂ先生向本刊表示，政府高官或公眾人物違規吸食加熱菸，理應受罰，但其實這也反映目前台灣加熱菸使用者的困境。只要政府確實審查、開放市場，讓菸品合法進口，就能遏止類似事件發生，讓菸民不必偷偷摸摸，擔心挨罰。

Ｂ先生指出，政府持續將市場閉關鎖死，負面效應將持續增加。以澳洲為例，黑市的走私菸品，1年市值高達8億澳幣，其銷售量每年高達220萬公斤，引發多個黑幫覬覦，想利用黑市煙草從中獲得暴利。據悉，因為市場風險低，利潤高，隨著該市場的不斷繁榮，中東和亞洲人幫派對此趨之若鶩，購買黑市煙草產品的人也越來越多，甚至開始擠占合法煙草市場。

Ｂ先生表示，黑幫介入黑市菸草銷售的結果，造成澳洲無論是聯邦還是各州，國家和警方都需要動用大批人力進行調查、瓦解涉事幫派，社會成本大幅提高。

▲澳洲黑市的走私菸品，1年市值高達8億澳幣，其銷售量每年高達220萬公斤，引發黑幫覬覦。

僅在維多莉亞州，至少有400家黑市煙草的銷售店，黑市煙草的交易隨處可見，其中更衍伸恐怖主義、人口販賣、火拼和搶劫等各類犯罪，已造成澳洲社會沉重負擔。

Ｂ先生說，有了澳洲的前車之鑑，台灣政府更因細思加熱菸走私帶來的負面影響，早日合法收取稅收，如此才能充實國庫， 為健保擴充財源，杜絕犯罪橫生。

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